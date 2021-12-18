С 17 декабря эксклюзивно на Яндекс.Музыке выходит «Дедморозное шоу» – полезное аудиошоу с новогодними заданиями для всей семьи, в которых персонажи анимационных проектов ГК «Рики», Смешарики, Фиксики и Малышарики, впервые встретятся вместе. Герои будут общаться и задавать вопросы самому главному зимнему волшебнику – Деду Морозу.

«Как известно, декабрь – время чудес. Поэтому наши персонажи решили собраться, чтобы подарить настоящее волшебство своим слушателям. Ведь они лучше всего знают, сколько вопросов накопилось у детей к Дедушке Морозу. Надеюсь, что он справится с такой задачей и ответит на все «зачем» и «почему». Детское аудиошоу с адвент-заданиями – идеальный компаньон в дороге, во время утренних сборов в детский сад или школу в преддверии и сразу после Нового года. Верим, что ребятам понравятся короткие полезные аудиовыпуски и они узнают для себя много нового и интересного вместе с любимыми героями», — прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер ГК «Рики».

Открывает аудиошоу Крош, Пандочка и Симка. Любознательные герои попробуют выяснить у Деда Мороза, был ли он маленьким и получал ли подарки под ёлочку. В финале каждого аудиовыпуска прозвучит знакомая поклонникам сериалов песенка. За 5 минут юные слушатели погрузятся в настоящую сказку, узнают много нового о Дедушке Морозе и самом волшебном празднике — Новом годе и зарядятся отличным настроением.

Аудиошоу будет выходить ежедневно с 17 декабря по 5 января в детском разделе приложения Яндекс.Музыка. Там же можно найти и другой детский контент: песни, сказки, аудиокниги, стихи и загадки.

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