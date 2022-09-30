Праздник добра и красоты: Вероника Вяткина о премьере спектакля «Слуга двух господ»

Французский философ-просветитель Вольтер утверждал: «Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге», но имел ли он в виду комедии, призванные смешить, а не воспитывать зрителя? 23 сентября артистам театрального салона «Сцена 23» удалось рассказать о вечном — самоотверженной любви, дружбе и благородстве — веселым языком солнечной комедии Карло Гольдони. О премьере спектакля «Слуга двух господ» на сцене московского театра «Модерн» рассказывает художественный руководитель «Сцены 23», исполнительница роли Беатриче Распони Вероника Вяткина.

— Почему театральный салон «Сцена 23» открывает новый сезон именно пьесой Карло Гольдони?

— Прежде всего нам хотелось обратиться к комедии -легкому и светлому жанру. Кроме того, мне как начинающей актрисе важно было найти роль по душе и возможностям. Прислушавшись к мнению режиссера-постановщика Екатерины Колгановой, мы решили остановить свой выбор на классической пьесе «Слуга двух господ» и украсить спектакль историческими костюмами, что вполне отвечает духу «Сцены 23». Каждый участник постановки хотел поделиться своей любовью к этому бесспорно гениальному и актуальному во все времена произведению, и я надеюсь, что зрители нас услышали.

— В чем, по Вашему мнению, ценность классики XVIII века для современного зрителя? Может ли она помочь ему лучше понять себя, живущего в эпоху не кринолинов и экипажей, а джинсов и самолетов?

— На мой взгляд, мы очень упростили свою жизнь в плане быта и одежды, но по сути остались такими же, как и 300 лет назад. Под пышным платьем или современным деловым костюмом всегда находится сердце человека, где живут добро или зло, сострадание или равнодушие. Красивые классические постановки постепенно становятся редкостью, но ведь театр — место, где рождается сказка, которую создают и актеры, и художники по костюмам, и декораторы. Было очень приятно узнать после премьеры, что наши платья и декорации впечатлили многих зрителей, в том числе совсем молодых. Надеюсь, что каждый спектакль станет своего рода праздником добра и красоты – для этого мы и выходим на сцену.

— Гольдони у каждого режиссера «свой». Каким «увидели» его участники постановки Екатерины Колгановой — добрым, ироничным, поучающим?

— Каждому актеру нашей труппы было бесконечно интересно оказаться в эпохе Карло Гольдони, «отыскать» в себе одного из персонажей бессмертной комедии и конечно, примерить его наряд. Думаю, перед самим драматургом – человечным, мудрым, верящим в любовь и добро — можно испытывать только трепет и восхищение. В целом, произведения, подобные «Слуге двух господ», оставляют большое пространство для творческого самовыражения. Когда-то они исполнялись почти целый день без сокращений, а на современной сцене стали более динамичными. Кроме того, Гольдони – это неподражаемый юмор, солнечный и яркий, как сама Италия.

— О чем рассказывает зрителю Ваша героиня Беатриче Распони? Можно ли считать ее исключительно комедийным персонажем?

— Беатриче – цельная и лиричная натура, способная на риск во имя любви. Сложность этой роли в том, что героиня некоторое время притворяется мужчиной, хотя режиссер вовсе не ждала от меня мужской походки и грубого голоса. Моя Беатриче говорит громко и уверенно, но при этом остается очень женственной: недаром ее мгновенно узнает хозяин гостиницы Бригелла. Зритель не смеется над смелой девушкой, а сочувствует ее жизненной трагедии. Работая над образом Беатриче, я пыталась найти баланс между весельем и печалью, стать немного тверже и решительнее, а главное – довериться постановщику спектакля Екатерине Колгановой.

— Меняются поколения, технологии и модные тенденции, а итальянские «комедии характера» по-прежнему собирают полные залы. Планирует ли театральный салон «Сцена 23» обратиться к другим подобным пьесам или драматургам?

— Мы постоянно размышляем над тем, что может тронуть современного зрителя — пьесы классика русской драматургии Александра Николаевича Островского, европейские комедии XVIII века или произведения более близкие к нам по времени. Жанр драмы, безусловно, сложнее и требует особого профессионализма от всех участников постановки. С другой стороны, новые вызовы означают новые возможности, поэтому наша команда продолжит свои творческие поиски и уверена, что это будет очень интересно.

— Вероника, благодарю Вас за столь открытую и доверительную беседу! Желаю больших творческих успехов и не сомневаюсь, что каждая встреча со «Сценой 23» будет праздником и открытием для зрителей.

Беседовала Ирина ЧЕПАЙКИНА

От редакции: По ссылке представлена сценография спектакля.

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