Впервые в истории кино русские сняли фильм о старом Голливуде

Впервые в истории кинематографа русский режиссер создал картину в Голливуде и о Голливуде, а также исполнил в нем главную роль. С момента появления Голливуда здесь было много выходцев из России, но еще не было русского режиссера, кто бы снял классическое голливудское кино в жанре драмы. Фильм «Немая жизнь» о самом ярком актере эпохи немого кино и первом секс-символе Голливуда Рудольфе Валентино выходит в широкий российский прокат, обещая стать настоящим событием для страны.

Главную женскую роль в фильме исполнила легендарная актриса Терри Мур — звезда Золотого века Голливуда. На момент съемок ей было 94 года, а недавно актриса отпраздновала свой 95-й день рождения. На сегодняшний день Терри Мур является самой возрастной актрисой в мире, сыгравшей главную роль в художественном фильме.

«Я так горжусь тем, что Терри Мур сыграла главную героиню в моем фильме в таком почтенном возрасте. И это не просто роль старушки-пенсионерки, а романтическая роль — ведь она играет влюбленную женщину. Процесс съемок был нелегким, но Терри вела себя как настоящий воин, невзирая на погоду и 12-часовой рабочий день. Она даже смогла выучить наизусть 60 страниц сценария! Думаю, она легко может стать источником вдохновения для молодых женщин по всему миру», — рассказывает режиссер фильма.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Sedona International Film Festival в 2023 году, который проходит ежегодно в Седоне, штат Аризона. Картина получила главный приз в номинации «Лучший полнометражный фильм». Кроме того, фильм удостоился приза «Серебряный Реми» на 56-м международном кинофестивале в Хьюстоне WorldFest Houston International Film Festival, и получил первую премию кинофестиваля в Род-Айленде Rhode Island International Film Festival как «Лучший полнометражный фильм». На фестивале независимого кино в штате Флорида, в городе Орландо (Orlando Film Festival) картина победила в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».

В России картина впервые была представлена на 45-м Московском Международном кинофестивале, а также специальные показы фильма прошли в рамках XVII Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», в рамках программы «Копродукция» фестиваля «Выборг» и на фестивале LEFF (ЛенДок). Кроме того, специальный показ фильма прошел на XXIX Минском международном кинофестивале «Лiстапад» («Листопад»).