Завершились съемки сериала «Подслушано в Рыбинске»

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о завершении съемок триллера «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли. Сериал расскажет о запутанном расследовании, которое проводит журналист региональной газеты. Тимофей Трибунцев получит дар предвидения и окажется в центре сложного расследования в ироническом триллере PREMIER «Подслушано в Рыбинске»

Проект снят кинокомпанией 1-2-3 Production специально для PREMIER. Режиссером стал Петр Тодоровский («Здоровый человек», «Полет»). Автором идеи и креативным продюсером сериала выступил Иван Баранов («Капельник»), который сам вырос в Рыбинске.

«Автор сценария Иван Баранов жил в Рыбинске много лет и написал об одном из своих родных городов. Город – это стопроцентно полноправный герой сериала. Это рыбинская история с героями, которых Иван описал более-менее с натуры», – говорит режиссер Петр Тодоровский о значении локации съемок для проекта.

Сериал «Подслушано в Рыбинске» снят в необычном жанре иронического триллера. В центре сюжета – уже немолодой журналист Юра (Тимофей Трибунцев) из небольшой провинциальной газеты. У него проблемы в семье и на работе, а сам он частенько злоупотребляет алкоголем. Но однажды Юра обретает дар – в своих видениях он может предсказывать убийства, происходящие в тихом с виду городе Рыбинск. Теперь Юре есть о чем писать интересные журналистские расследования, однако вскоре он становится главным подозреваемым по одному из дел.

В этой запутанной истории правду будут искать следователь Зоя (Юлия Хлынина) и оперуполномоченный Баян (Михаил Кремер). Помогать им будет хулиган Ширмик, которого в сериале исполнил недавно ставший звездой Рузиль Минекаев. Сам Рыбинск станет одним из важнейших героев триллера – наравне с людьми.