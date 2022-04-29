Выставка «Символы победы» открывается в Культурном Центре «Строгино»

29 апреля 2022 года, в Культурном Центре «Строгино» откроется выставка «Символы победы».

Совместно с Baranov gallery (при содействии Галереи А3 Объединения Выставочные залы Москвы) Культурный Центр покажет творческие работы художников фронтового времени, а также произведения искусства молодых художников и скульпторов.

В представленной экспозиции все работы символизируют победу в Великой Отечественной войне: от тяжелого пути к ней до торжества 9 мая 1945 года.

Художники были одними из первых, кто откликнулся на страшные события 1941 года. Влияние войны как масштабного боевого действия чувствуется значительно позже. На выставке будут представлены работы художников Николая Морозова, Ирины Ивы, Анастасии Вермеер, Валерия Михеева, Синельщиковой Анны и многих других.

Важнейшей темой для живописцев выставки «Символы победы» стал мирный быт, который был прерван суровыми реалиями всеобщей трагедии. О трудном пути к победе рассказывают более 40 произведений из разных городов России. День Победы – это праздник, который в жизни каждого из нас стал очень важным.

Выставка завершит работу 10 июня.

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