Всероссийский день чтения вслух пройдет в Москве и в 14 регионах России

23 июля впервые в Москве, а так же в столицах 14 регионов страны пройдёт праздник слова, книги и чтения – Всероссийский день чтения вслух.

Фонд «Живая классика», известный своим масштабным литературным конкурсом для подростков, запускает новый проект. Всероссийский день чтения вслух – это день, когда любой желающий может выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Это праздник, который создают горожане для горожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! Нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе.

Флагманами Всероссийского дня чтения вслух станут 15 регионов. В них будут организованы специальные площадки, где пройдут литературные мероприятия: Саратовская область (Саратов, Энгельс), Самарская область (Самара), Челябинская область (Челябинск, Магнитогорск), Свердловская область (Екатеринбург), Удмуртская республика (Ижевск, Сарапул, село Завьялово), Республика Башкортостан (Уфа), Тюменская область (Тюмень), Ханты-Мансийский автономный округ (Сургут), Республика Татарстан (Казань, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, Нурлат), Пермский край (Пермь), Воронежская область (Воронеж), Псковская область (Псков), Мурманская область (Мурманск), Санкт-Петербург и Москва.

Тысячи людей примут участие в масштабном литературном нетворкинге – будут общаться, знакомиться с новыми авторами и заново открывать уже известных, и, конечно же, читать вслух! На одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, артисты, спортсмены и певцы, а так же эксперты в области культуры и литературы.

Подать заявку на участие в программе акции может любая площадка – и кафе, и театр, и вокзал, и торговый центр, и даже пожарная часть.

Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку можно на официальном сайте и социальных сетях Всероссийского дня чтения вслух.

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