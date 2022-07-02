Объявлен шорт-лиcт Международного фестиваля импакт-кино «ЛАМПА»

Международный фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» опубликовал шорт-лист конкурсной программы социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы. В него вошли 68 работ режиссёров из 14 стран. Среди фильмов претендентов на победу короткометражка российского режиссера Романа Киршака о работе благотворительного фонда «Особый статус сильных людей», который помогает ВИЧ-инфицированным детям; фильм Bin Boy индийского режиссера Будхайян Мухерджи о маленьком мальчике, который занимает твердую позицию — сидеть в заполненном мусорном баке пока его родители не начнут сортировать отходы; картина французского режиссера Марка Барадата «Элоиз Лу» о том, как важно оставаться поддержкой и опорой для своего ребенка даже в самых непростых ситуациях.

В шорт-лист кинофестиваля вошли кинопроекты позитивных изменений как начинающих, так и уже именитых режиссёров: Будхайян Мухерджи – финалист Каннского кинофестиваля (2020), Максим Колышев – финалист «Каннских Львов» в категории Film Lions (2012), Брайн Блум – победитель Miami Film Festival (2019), Иван Соснин – лауреат премии «Золотой орел» (2020).

Некоторые фильмы отметились звездным актерским составом: Иван Добронравов и Федор Добронравов снялись в короткометражном фильме «Яблоня» (режиссер Оля Ажнакина), Светлана Камынина – в социальном видеоролике «Еще раз» (режиссер Лев Пархалин), Алексей Ошурков и Яна Сексте – в фильме «А» (режиссер Татьяна Жукова).

Работы участников конкурсной программы оценивало экспертное жюри: актеры Яна Поплавская, Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Катерина Шпица, Антон Богданов, певица Екатерина Иванчикова (IOWA) (одна из победителей фестиваля 2021 года), кинооператор Олег Лукичев и другие.

Всего на кинофестиваль в этом году поступило 719 заявок от участников из 63 стран. Лидерами по количеству работ, присланных на конкурс, стали Россия, Италия, Индия, США, Иран. В работах участников поднимаются самые разные темы, но большая их часть посвящена поддержке семейных ценностей, взаимоотношению с детьми, развитию инклюзивного общества, сохранению культурного наследия. При формировании шорт-листа «ЛАМПЫ» главными критериями остаются не только художественная ценность работы и креативный подход в отражении социальной проблемы, но и импакт-эффект, способный оказать позитивное воздействие на жизнь общества.

Конкурсный отбор фестиваля был организован при поддержке Фабрики позитивных изменений. Имена победителей конкурсной программы будут объявлены на фестивале осенью этого года. Работы номинантов составят программу «ЛАМПЫ», зрители смогут увидеть их в рамках тематических показов кинофестиваля. Фильмы участников и основные события программы будут также доступны для просмотра на Rutube-канале «ЛАМПЫ» во время проведения фестиваля в онлайн режиме.

Впервые в конкурсной программе фестиваля представлена номинация «ESG в коротком метре» для компаний, ведущих работу в области корпоративной социальной ответственности. В шорт-лист номинации вошел ролик о совместном проекте по поддержке бездомных людей от фонда «Ночлежка» и сервиса «Яндекс.Маркет», музыкальный клип о проекте компании Daikin по трудоустройству малоимущих и повышению количества рабочих мест для школьниц из малых населенных пунктов.

«Вот уже 7 год я с гордостью ношу статус члена жюри Международного кинофестиваля «ЛАМПА», — говорит Георгий Каптелин, журналист, директор по стратегическому развитию медиапроектов Rambler & Co. — Для меня очень важно видеть, как с каждым годом растет число его участников и профессиональное мастерство авторов конкурсных работ. В коротком метре «ЛАМПЫ» поднимаются актуальные темы, которые крайне редко звучат с экрана, некоторые, как например, помощь ВИЧ- инфицированным были и вовсе стигматизированы. А главное, что в этих лентах говорится о любви, такой разной: супружеской, к детям, близким и дальним, к жизни и мирозданию! Ведь только любовь способна рассеивать мрак вокруг!

Я убежден, что импакт-кино способно сформировать новые подходы к решению социальных проблем, может научить нас слышать, понимать и принимать других людей, вдохновлять на перемены в своей жизни. В этом смысле у «ЛАМПЫ» уникальная и очень важная миссия! Искренне желаю победы всем участникам, а зрителям удовольствия от просмотра вдохновляющего кино».

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