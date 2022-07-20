Всероссийский конкурс художников «Имя Собственное» представит победителей

8 августа Благотворительный Фонд «Координационный центр Культурного наследия» и галерея «Колокольников, 17» представят первых двух конкурсантов-победителей проекта «Имя Собственное». Свыше 100 работ со всей России от Калининграда до Дальнего Востока, были отобраны для участия в проекте. Эксперты и жюри конкурса сформировали шорт-лист, а сегодня определились лидеры — художники Алексей Зеленин и Юрий Смирнов.

Именно эти авторы ярко выразили главные ценности конкурса быть индивидуальностью, и обладать способностью существовать вне времени.

Всероссийский конкурс художников «Имя Собственное» — первый большой выставочный проект на площадке галереи «Колокольников, 17», не имеющий аналогов в России. В проекте могут принять участие все художники, вне зависимости от наличия профессионального образования, возраста, пола, социальной принадлежности, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Работы победителя конкурса будут выставлены на официальной выставке в столичной галерее «Колокольников, 17». Организаторами выставки выступит Фонд «Координационный центр Культурного наследия».

Конкурс продолжает свою работу в режиме «нон-стоп». Вы можете подать заявки на участие на сайте конкурса и в официальных социальных сетях проекта.

Основной задачей Конкурс «Имя Собственное» является оказание содействия малоизвестным художникам, открытие новых имен, помощь тем, кому особенно трудно пробиться через барьеры образовательной, профессиональной системы или преодолеть медицинские ограничения по состоянию здоровья.

Кураторами проекта выступили сотрудники Фонда — режиссер кино, педагог Мария Афанасьева и театральный художник, преподаватель столичных художественных и театральных ВУЗов и школ, Евгений Никоноров.

«Алексей Зеленин одним из первых прислал свои картины на конкурс и привлек внимание, нам показалось очень необычным решение работать по слоям, продумывая систему верхнего, нижнего и среднего уровня. Мы решили дать название коллекции Алексея «Оппа-Арт!», потому что он совмещает оптические иллюзии с поп-артом. Коллекция Юрия Смирнова необычна и загадочна, как непроявленная фотография. Поэтому мы назвали выставку Юрия «Предчувствия»» — куратор проекта Мария Афанасьева.

Алексей Зеленин рисовать начал еще в раннем детстве, но учиться пошел в МАИ, затем на курсы продюсеров кино. В процессе учебы понял, что всё искусство берет начало из живописи, и живопись является «архетипическим источником искусства». Алексей работает акрилом и фломастерами, создаёт живопись и графику, основные векторы — геометрия линий и цветовые контрасты. Алексей принимал участие в московских выставках в Ветошном и на дизайн-заводе «Флакон». Работы Алексея отмечены жюри за необычность выбора цветовой гаммы и способа организации пространства на холсте. Простота и случайность цветных брызг на его картинах, при внимательном взгляде, обнаруживают под собой строгую систему из нескольких композиционных слоев и сложного ритма. «Суть всего сложного проста, важно уметь её выявить» — так говорит о своем творчестве художник Алексей Зеленин.

Юрий Смирнов занимается строительством и преподаванием восточных единоборств. Рисовать Юрий начал в зрелом возрасте. Увлечения и навыки восточными единоборствами и философией художник трансформирует в мистические попытки осознания мира. Он ищет темы единства человека и мироздания, увлечен символизмом.

Юрий нашёл свою уникальную авторскую технику, придающую картинам узнаваемый вид. Цветовая палитра сдержанная, воздушная. Так возникает «неявность» изображения, как на недопроявленной фотографии, будто с течением времени работа ещё сама проявит себя, хотя бы в воображении зрителя.

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