Фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдёт в столице в 11-й раз

Правительство Москвы поддержало проведение XI Межрегионального фестиваля славянского искусства «Русское поле». Соответствующее постановление подписал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фестиваль «Русское поле» пройдёт на территории музея-заповедника «Коломенское» 27 августа 2022 года и будет посвящён Году культурного наследия народов России, а также 875-летию Москвы.

Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что на «Русское поле» съедутся не менее 2 тыс. участников из разных регионов страны.

В Коломенском будут работать как традиционные, давно полюбившиеся гостям, так и новые тематические площадки, где можно будет приобрести сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, увидеть коллекции костюмов и попробовать древнерусские блюда.

Как и в прошлые годы, организаторы «Русского поля» проведут интересные конкурсы, а фестивальное жюри определит победителей в 8 номинациях: «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив», «Лучшая коллекция

«Наследие и традиции»», «Лучший туристический маршрут», «Лучший гастрономический бренд», «Лучший народный мастер» и «Лучший товаропроизводитель».

Кроме того, в преддверии 875-летия Москвы оргкомитет «Русского поля» объявил конкурс на лучшее видеопоздравление столицы. Принять участие может любой желающий – для этого нужно снять видео с песней о Москве и до 1 августа 2022 г. отправить его организаторам вместе с заполненной заявкой «Конкурс Москва», которую можно скачать на официальном сайте фестиваля.

Победителей определит народное голосование, которое продлится с 1 по 20 августа 2022 г. Наиболее яркие поздравления увидят гости фестиваля, а победителей ждут уникальные призы.

В 2022 году «Русское поле» впервые пройдёт в оффлайн-формате. Стать гостем фестиваля можно будет не только офлайн, но и онлайн. Прямая трансляция ключевых событий будет организована на официальном сайте фестиваля polerusskoe.ru и его страницах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

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