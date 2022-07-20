Объединению «Выставочные залы Москвы» исполнилось 9 лет!

18 июля исполнилось 9 лет единственной в Москве крупной сети выставочных площадок, работающих с разными видами и жанрами традиционного и современного искусства – Объединению «Выставочные залы Москвы». Одной из приоритетных задач является поддержка начинающих и молодых художников и кураторов на протяжении всего времени существования Выставочных залов Москвы.

На сегодняшний день основная сложность, с которой сталкивается художник или куратор – невозможность выставить свои работы в музейной или частной институции, когда находишься только в начале своей карьеры.

Именно поэтому в Выставочных залах Москвы запущено несколько проектов, помогающих решить эту проблему системно, и каждая галерея, входящая в состав институции, знакомит посетителей с новыми именами, перспективными молодыми кураторами, привлекая к

сотрудничеству образовательные институции, арт-резиденции, культурные проекты и различных партнеров.

В начале этого года на базе Галереи Ростокино был запущен большой проект, направленный на поддержку студентов творческих вузов и на открытие новых имен современного искусства, под названием «Факультет». Это годовая программа, в рамках которой в галерее выставляются работы студентов и выпускников при поддержке ведущих образовательных институций в области современного искусства.

У начинающих художников и кураторов появилось постоянное пространство для высказывания, диалога и возможности представлять свои работы широкой аудитории. Партнерами проекта стали Московская школа современного искусства (MSCA), Московская Школа фотографии и мультимедиа им. Александра Родченко и другие ведущие институции.

Ежегодно Выставочные залы Москвы объявляют масштабный OPEN CALL, который идет с начала года до конца июля, в рамках которого открыт прием заявок от художников и кураторов с целью организации выставок в галереях Объединения в следующем году. Для участия

требуется подать заявку и заполнить все необходимые данные на обновленном сайте организации. Авторам лучших работ и проектов представится возможность реализовать художественное высказывание на персональной или групповой выставке в одной из галерей.

В честь дня рождения Выставочные залы запускают первый арт-маркет «Искусство рядом», где будут представлены работы молодых и начинающих художников по очень доступным ценам. В будущем такой маркет появится на каждой площадке, так как самая главная миссия Объединения – сделать искусство доступным каждому жителю города.

Важным партнерским проектом, приуроченным ко дню рождения Выставочных залов, стала коллаборация с аудиосервисом Звук: проект созерцательных аудиомедитаций будет доступен посетителям с 18 июля и позволит каждому отдохнуть от суеты, погрузившись в мир искусства и музыки. Для этого необходимо прийти в любую из 20 галерей, приобрести билет на выставку и обратиться к администратору, который расскажет, как послушать эксклюзивную авторскую подборку. Специальный плейлист из композиций Макса Рихтера, Людовико Эйнауди, Нильса Фрама и других неоклассиков поможет переключиться от городского шума и полностью погрузиться в атмосферу визуального искусства – стать причастным к выставочному пространству.

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