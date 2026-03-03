«Всё для тебя», «Бухгалтер» и «Батарейка»

Специально ко Дню патента на микрофон сервис «КИОН Музыка» оценил прослушивания треков, ассоциируемых с исполнением в караоке. С приходом тепла в весенне-летний период интерес к подобному каталогу увеличивается на четверть (+24%). Самой востребованной композицией в исследуемом сегменте стала песня Стаса Михайлова «Всё для тебя». Среди регионов, жители которых наиболее ценят досуг в караоке, выделяются Республики Марий Эл и Тыва, а также Камчатский край.

4 марта 1877 года произошло событие, изменившее подход к звукопередаче – американский изобретатель Эмиль Берлинер запонтентовал микрофон. Подобные устройства активно используются и по настоящий день, особенной в музыкальной сфере. В преддверии этой даты «КИОН Музыка» проанализировала прослушивания русскоязычных песен, пользующихся особым спросом в караоке – виде досуга, для которого необходим микрофон. В рамках годичного цикла всплеск интереса к караоке-трекам наблюдается в теплый сезон с марта по август включительно: +24% относительно осенне-зимнего периода. Среди почитателей соответствующей музыки больше женщин: 53% против 47%.

За последние шесть месяцев (01.09.2025 г. — 28.02.2026 г.) самым востребованным треком, часто звучащим в караоке, стала песня Стаса Михайлова «Всё для тебя». Композиция, посвященная финансовым специалистам, под названием «Бухгалтер» в исполнении группы «Комбинация» заняла второе место. Бронза – у легендарного сингла «Батарейка» от коллектива «Жуки». Далее идет PIZZA с «Оружием» и распавшийся дуэт «#2Маши», записавшие песню «Босая». Шестая строчка рейтинга за «Солнышком» от группы «Демо». За ними – трек, без которого невозможно представить дискотеки 90-х, «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова. Восьмая и девятая позиции достались «Любэ» с «Конем» и артистке ANNA ASTI с «Царицей». Следом – «Вечно молодой» от рокеров «Смысловые Галлюцинации».

По соотношению прослушанных песен из караоке-плейлиста на одного пользователя за прошедшие полгода в лидерах Республика Марий Эл. Серебро досталось Тыве. Камчатский край расположился на третьем месте, обогнав Калининградскую область. В топ-5 вошла Новгородская область. Далее идут Вологодская и Мурманская области, а также Республика Хакасия. На девятой позиции Курская область, а за ней – Ульяновская область.