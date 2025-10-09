Оплата публикаций

Треть гостей кинопарка «Москино» составили туристы из регионов

Цифровая экосистема, с помощью платформы МТС Геоэффект проанализировала профиль посетителей кинопарка «Москино» за год: каждый третий посетитель площадки стал туристом из регионов России.

Специалисты аналитической платформы МТС Геоэффект на основе обезличенных данных изучили посещаемость одной из крупнейших киноплощадок страны «Москино», которая в сентябре этого года отметила первый год своей работы.

По данным аналитиков с момента открытия в сентябре 2024 года по нынешний сентябрь кинопарк «Москино» посетили более 500 тысяч человек – жителей 78 регионов России и 110 зарубежных стран. 58% от общего числа посетителей пришлось на жителей столичного региона, 30% – на гостей столицы из регионов России, 12% – на посетителей из-за рубежа.

В топ-5 российских регионов, жители которых побывали на киноплощадке, вошли Калужская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тульская и Рязанская области. На каждый из них пришлось примерно по 2% от числа гостей из российских регионов. Иностранными гостями кинопарка чаще всего становились жители Беларуси и Китая (по 14% от числа зарубежных гостей), а также Узбекистана (9%), Армении (8%) и Киргизии (5%).

Широкая географическая представленность посетителей кинопарка «Москино» свидетельствует о высоком интересе к развивающейся кинопроизводственной площадке как к новой точке притяжения и места отдыха.

Наиболее активной возрастной группой стали посетители в возрасте от 35 до 44 лет, на них пришлась почти четверть от общего числа (23%). За ними следуют две возрастные группы по 15% в каждой – дети до 17 лет и люди от 45 до 54 лет. Наименее активной стала группа от 64 лет (6%).

К месту проведения посетители большинство посетителей предпочитали добираться на автомобиле (63%) и почти 80% проводили в кинопарке более четырех часов.

Примерно две трети гостей кинопарка придерживаются здорового образа жизни и около четверти имеют детей.

