66% digital-авторов уверены, что смогут оставить след в истории литературы

Сервис Литрес Самиздат ко Всемирному дню писателя провёл исследование и выяснил, с какой целью digital-авторы начинают свой путь в литературе. Для 65% опрошенных импульсом стало желание реализовать свой творческий потенциал. Для 56% авторов эта задача осталась первостепенной и на текущем этапе писательской карьеры. Большинство респондентов (69%) хотели бы оставить свой след в истории литературы, а 66% из них уверены, что смогут этого достичь.

В преддверии Всемирного дня писателя, который ежегодно отмечается 3 марта, сервис Литрес Самиздат опросил digital-авторов и выяснил, ради чего они начинали свой профессиональный путь и зачем пишут книги сейчас. Большинство опрошенных (65%) в качестве главного импульса назвали желание реализовать свой творческий потенциал, а 44% — начать заниматься тем, что по-настоящему любят. 73% авторов отметили, что с развитием писательской карьеры их цель не изменилась: в вопросе о главной задаче на текущем этапе творчества первые две строки остались неизменными. Однако третьей по популярности задачей в начале пути авторы назвали стремление справиться со сложным периодом в жизни, использовать писательство как терапию (27%). В рейтинге же текущих целей третье место занимает возможность получать дополнительный доход (35%).

Респонденты также оценили, насколько важными для них являются такие критерии творчества, как коммерческий успех, признание в профессиональной среде и среди читателей. Большинство авторов (60%) уверены, что все три фактора для них достаточно важны, это приятный, мотивирующий бонус, но не самоцель. Критически же важной, одной из ключевых целей признание среди читателей назвали 30% писателей, коммерческий успех — 15%, а признание коллег из сферы — 9%.

Отвечая на вопрос об образе «идеального читателя», 41% опрошенных отметили, что редко задумываются об этом, поскольку пишут книги в большей степени для себя, чем для читателя. Ещё 23% писателей представляют себя в прошлом или человека с похожими вкусами, заботами и мировоззрением, а 20% респондентов всегда очень чётко определяют портрет целевой аудитории — человека конкретного возраста, пола, интересов.

Большинство опрошенных digital-авторов (69%) хотели бы, чтобы их произведения вошли в историю литературы и изучались в школе. 66% из них уверены, что эта цель вполне достижима.