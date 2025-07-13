ВТБ и «Языки без границ» запустили программу для слабослышащих актёров озвучки кино

ВТБ и «Языки без границ» создали программу для слабослышащих актеров по закадровой озвучке документального кино. Первый поток в Санкт-Петербурге подготовил 10 выпускников. У участников будет возможность озвучить фильмы на жестовом языке для проекта ВТБ «Диалоги об искусстве. Подкаст для неслышащих», посвященного выставкам музеев Москвы и Петербурга.

Проект позволит обеспечить слабослышащих актеров новыми рабочими местами, а также помочь формировать более продуманную культуру инклюзии. В кадре в сравнении с профессиональными актерами (нормотипичными специалистами) речь слабослышащих актеров закадрового озвучивания органичнее для сопровождения жестового языка.

«ВТБ уделяет особое внимание вопросам инклюзии, и мы стремимся расширять творческие горизонты одаренных людей. В партнерстве с центром «Языки без границ» мы довольно часто выступаем новаторами – снимаем видеофильмы на жестовом языке с участием глухих актеров, помогаем подросткам с нарушением зрения освоить азы интернет-маркетинга, обучаем глухих экскурсоводов. Теперь представляем уникальный для России проект по подготовке слабослышащих актеров, которые будут озвучивать документальное кино. Все эти инициативы призваны предоставить талантливым людям новые возможности для самореализации и доказать, что им доступны творческие профессии», – отмечает Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

На участие в программе было подано более двадцати заявок от людей с различной степенью нарушения слуха без театрального или актерского опыта. Десять из них смогли дойти до финиша. На первом этапе участники проекта осваивали искусство речи, дыхания, артикуляции. На втором – работали с микрофоном в студии звукозаписи киностудии «Ленфильм», где озвучивали новый видеоматериал на жестовом языке. В качестве наставников и педагогов проекта выступили Станислав Никольский и Ирина Андрякова, педагоги Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

«Все наши выпускники непрофессиональные актеры с разной степенью владения собственным голосом. Разумеется, не все будут озвучивать кино – для кого-то программа показала пределы собственных голосовых возможностей. Но мы и не ставили недостижимых целей. Прежде всего нам нужны были голоса для озвучивания собственных фильмов на жестовом языке. И уже в этом году у некоторых выпускников появится такая возможность. Но мы уверены, что эти же голоса будут востребованы и для озвучивания какой-то части документального контента и на открытом кинорынке. В любом случае для всех участников проекта это был невероятный опыт», – прокомментировал Сергей Кречетов, генеральный продюсер ЧАНО «Языки без границ».