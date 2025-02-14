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«Вулканы» загораются в новом фите Анни Лорак и Артем Качера

editor
By editor
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анни лорак и артем качер
Фото © пресс-служба RP GROUP

Ани Лорак и Артем Качер вновь вместе: 14 февраля состоялась премьера их новой коллаборации «Вулканы», которая, по словам самих артистов, является смысловым продолжением их первого дуэта «Материк». Релиз сингла также сопровожден премьерой нового музыкального видео.

«Вулканы» — это эмоциональная композиция с романтичной лирикой и динамичным звучанием, объединившим в себе элементы драйвового дэнс-попа и футуристичного хауса. Колоритные синты с ностальгическим флером, атмосферные реверберации, объемные басы и броские биты, имитирующие трубы, погрузят слушателей в меланхоличную историю любви двух героев, которые, даже расставшись, не могут забыть друг о друге. Тоскуя по своим бывшим, уже находясь в отношениях с другими людьми, оба протагониста понимают, что застряли в порочном круге. Они привыкли сначала причинять боль своим избранникам, а потом горько жалеть об этом, снова и снова прокручивая в мыслях совместные воспоминания.

«Мы в предвкушении, мы вложили много любви и труда в этот релиз, — делится своими мыслями о новом сингле Ани Лорак. — Я считаю, что это одна из самых выдающихся наших работ».

«У песни “Материк” были сумасшедшие показатели, мы не могли не сделать что-то новое, — добавляет Артем Качер. — Я лично очень горжусь этим треком».

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