14 февраля состоялась премьера новой песни Элины Чага (CHAGA) — «Скрипка-лиса». Этот трек — переосмысление знаменитой композиции Игоря Саруханова, выпущенной в 1995 году. Элина бережно сохраняет атмосферу оригинала, но наполняет её новыми смыслами и эмоциями.

Если в песне Саруханова звучит образ кочевой любви, раненой и неуловимой, то CHAGA делает акцент на глубине внутренних переживаний. В её версии «Скрипка-лиса» — это не просто песня о странствиях, а глубокий диалог с прошлым. Герои песни словно застыли между воспоминаниями и реальностью, между попытками сохранить чувства и осознанием, что дороги уже разошлись.

Стоит отметить, что в ТикТоке сделано уже 2 тыс. пересъемов со звуком будущего релиза.

CHAGA получила свою известность как яркая и талантливая певица, чьи видео набирают сотни тысяч просмотров. Элина активно общается с поклонниками в социальных сетях, а на Яндекс Музыке и других стриминговых платформах её треки каждый месяц прослушивают свыше полумиллиона пользователей.

Элина уже давно зарекомендовала себя как исполнительница, способная передавать через песни тонкие чувства и глубокие истории. Её предыдущий релиз «Тай или улетай» покорил слушателей своей искренностью и проникновенностью. Теперь «Скрипка-лиса» обещает стать ещё одним особенным треком в её репертуаре.

Новая работа стала особенным подарком для слушателей в День всех влюбленных.