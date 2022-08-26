Дети в искусстве: на ВДНХ начал работу первый Детский культурный форум

Форум уникален – здесь юные таланты не только знакомятся друг с другом и мэтрами культуры, но презентуют и предлагают свои решения и проекты. Организатор Детского культурного форума – Министерство культуры Российской Федерации. Партнерами стали Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Правительство Москвы и ВДНХ, Союзмультфильм, центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, исторический парк «Россия – Моя история» на ВДНХ, сообщество «Большая перемена», Лига юных журналистов, Российское общество «Знание». Партнер направления «Изобразительное искусство» – завод художественных красок «Невская палитра».

Открыла Форум министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, а радовались его открытию почти 2000 юных участников из всех регионов России. Также в Москву приехали ребята из 12 стран: Беларуси, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, ДНР, ЛНР, Бахрейна, Ирана, Египта и Абхазии.

Форум пройдет в павильоне «Россия – моя история» в течение трех дней. В программе — лекции, открытые диалоги, дискуссии с участием выдающихся деятелей искусств, мастер-классы и творческие мастерские, где ребята смогут продемонстрировать свои достижения и поделиться творческим опытом со сверстниками. Ключевые направления: музыкальное, хореографическое, театральное и изобразительное искусство, кино и анимация, музеи и выставки, традиционные и новые медиа.

Яркие впечатления с первых минут форум – на главной сцене с участниками поделились опытом поиска себя в творчестве актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, художественный руководитель Московского джазового оркестра

Игорь Бутман, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, председателя совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Юлиана Слащева, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

Главная интрига Форума – отбор проектов юных авторов.

«Помимо такого большого смотра, большого количества мастер-классов и большого количества общения есть еще одно важное мероприятие. Детьми будут представлены свои проекты в области культуры, и лучшие проекты получат до 3 миллионов идей. Ждем прорывных идей и ярких проектов от наших деятелей искусства», – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В шорт-лист форума вошли 12 из 32 представленных юными талантами проектов, после детальной совместной доработки проекты 7 авторов были отобраны для участия в Открытом диалоге с министром культуры РФ.

Проект «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье» от Арсения Гайнуллина из Уфы по созданию цикла видеоблогов с советами, что нужно узнать, попробовать, испытать, увидеть на родине автора. Проект призван пробудить интерес к изучению истории страны и культуры.

Тимур Рысаев из Казани предлагает разработать аудио-тактильный комплекс макета архитектурного ансамбля Казанского кремля.

София Афанасенко из Иркутска предполагает организовать киноплощадку Международного Байкальского фестиваля детских фильмов «Чистый взгляд».

Дарья Божченко из Нового Уренгоя придумала проект «Всероссийская Ассоциация юных композиторов» — помощь молодым композиторам на начальном этапе.

Анастасия Данилова из Иваново проектом «Всероссийский пилотный проект «Искусство жить» для людей с ОВЗ» намерена создавать условия для гармоничного взаимодействия детей и молодежи с детьми с особыми потребностями при помощи современных форм инклюзивного творчества.

Шамсият Алиева из Каспийска приехала с идеей проекта «ГАМЗАТОВ-КВЕСТ. К 100-летию Расула Гамзатова» — мобильное приложение, где будут отражены культурные объекты, связанные с творчеством Р. Гамзатова, расположенные в разных частях света.

Дарья Подстрелова из Благовещенска продвигает проект «Амбассадоры Пушкинской карты» и мечтает организовать и провести концерты в Амурской области, чтобы о возможностях «Пушкинской карты» узнали все.

По итогам очной защиты Ольга Любимова озвучила решение включить инклюзивное направление в программу следующего Детского культурного форума, а лучшим проектом стала идея Арсения Гайнуллина «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье», проект получит финансовую поддержку.

— В Министерстве культуры на каждого найдется отклик, своя программа и своя команда, которая с удовольствием с вами потрудится, — отметила Ольга Любимова. — Это и молодые ребята с портала «Культура.РФ», и команда, которая занимается инклюзией, и ребята, которые занимаются регионами, путешествиями, экскурсиями, потому все проекты финалистов, безусловно, будут поддержаны.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.