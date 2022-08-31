Выкса-фестиваль 2022: как это было

Два уикенда – с 8 по 10 июля и с 26 по 28 августа – Выкса превращалась в большой город-фестиваль под открытым небом, где звучала музыка, встречались старые и новые друзья, походные театры наматывали километры по улицам, домам, цехам и даже озеру, на пляжах и под соснами гремели вечеринки, случались большие шоу и камерные события. В Выксе также открыли культурный центр «Волна», в который перебралась выксунская арт-резиденция.
Традиционно жители Выксы стали соавторами всех фестивальных историй. Вместе с современными художниками, артистами и музыкантами они открывали свой город всем гостям города, каждый раз по-новому преображая его, описывая свои впечатления от жизни в нем, рассказывая легенды, погружая в многомерное пространство дворов, домов и площадей. 11-й фестиваль в Выксе провел 32 события, собрал более 20 тысяч человек, а более тысячи гостей побывали в Выксе впервые. Более 600 выксунцев приняли участие в проектах фестиваля как творческие участники и партнеры.
«В этом году программа была очень разнообразна: художники воплотили проекты, вдохновленные Выксой, гости города получили яркие впечатления, а выксунцы открыли для себя новые творческие возможности и новые грани современного искусства. Мы также увидели самое активное вовлечение жителей города в разработку и реализацию проектов «Выкса-фестиваля» за все годы его проведения. Именно такое активное участие помогает долгосрочному развитию города», – отметила Ирина Седых, основатель «Выкса-фестиваля», председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие».
Главными событиями обоих фестивальных уикендов стали большие концерты. В июле в Выксунском пассажирском автотранспортном предприятии (ПАП) случился смелый музыкальный перформанс группы Shortparis. Под невероятный аккомпанемент музыкантов и гипнотический голос Николая Комягина зрители кружили на автобусах вокруг сцены, сотрудники ПАП на специальных подиумах эффектно воспроизводили свою повседневную работу. Между песнями на большом экране показывали фрагменты документального фильма о рабочих предприятия, созданного группой во время исследовательских поездок в город.
Тогда же в июле Женя Борзых вместе с группой СБПЧ и ансамблем академической музыки N’Caged исполняли свои песни под ритмичный и гулкий аккомпанемент выксунских кузнецов и в сопровождении юных голосов детского хора Выксы.
В начале лета фестиваль объявил масштабный опен-колл, где любой желающий вне зависимости от возраста, профессии и вокальных данных мог стать участником Сводного выксунского хора под руководством одного из ведущих хормейстеров страны Этери Бериашвили. В августе на грандиозном открытии второго уикенда хор спел вместе с Леонидом Агутиным на главной площади города его хит «Включите свет». Всё пространство концерта было залито светом от фонариков зрителей, город пел в едином порыве. Выксунцы были на сцене, выксунцы были на площади, выксунцы создавали праздник и были праздником.
Хоровую традицию города продолжила резиденция «Хороход». На июльском уикенде композитор Александр Маноцков вместе с Большим выксунским хором проходил по местам силы и воспевал главные адреса города. Вместе с участниками фестиваля он исследовал Выксу, её ландшафты и пространства. Во время перформанса музыканты двигались от точки к точке, превращая улицы и дома в звук. Каждый участник смог не только познакомиться с историей и географией места, но и по-особому взглянуть на довольно понятные взгляду образы. Звук рождался в самых неожиданных местах, от центрального рынка до ЗАГСа, и за каждой из этих точек на карте прятались свои пароли, коды и удивительные истории горожан. В августе вслед за «Хороходом-1» отправился в странствие «Хороход-2». Композитор Владимир Горлинский в постановке куратора Кати Бочавар (она же поставила «Хороход-1») исследовал Выксу взглядами, шагами, движениями, звуками и даже биением сердца. К Большому выксунскому хору присоединился московский ансамбль N’Caged, вместе они создавали объёмный звуковой слепок города, грандиозный «хороскейп».
Через удивительные, трогательные и порой совершенно неожиданные истории местных жителей участники фестиваля на протяжении двух уикендов познавали Выксу на спектаклях-променадах Андрея Маника. Прозванные походными театрами, перформансы собирали гостей и водили их по городским улицам, знакомя с местными преданиями и детскими воспоминаниям горожан, отправляя в места силы и предлагая разгадать культурный код. Приглашали в гости к выксунским семьям, за столы, ломящиеся от традиционных домашних блюд и напитков. Предлагали посмотреть на город-фестиваль с воды, узнать его историю и послушать саундтрек Верхневыксунского пруда, сходив в открытое «выксунское море» с капитаном-легендой. В августе добавилась экспедиция по первому Индустриальному стрит-арт парку и грохочущим цехам металлургического завода, отправляющая изнутри посмотреть на громаду машинерии, где десятки лет не остывают печи и льётся раскаленная сталь.
Впервые в истории Выксы прошли два больших спортивных события, каждое из которых было наделено перфоративным смыслом. В июле выксунцы и гости фестиваля участвовали в «Большом забеге» – плоггинге, который сочетает спорт и заботу об окружающей среде. По пути бегового маршрута участники собирали мусор, чтобы потом отдать его на переработку. В августе случился «Большой прокат», созвучный одному из главных терминов металлообработки. Каждый желающий мог проехать на велосипеде по трассе из города до набережной Оки. Для участия в заезде нужно было украсить себя и своего железного коня гирляндами, тканью или другими материалами. Разноцветный и разношёрстный 28-километровый велозаезд состоялся на фоне красивейшего заката и закончился грандиозной вечеринкой под соснами.
Оба фестивальных уикенда на городской рампе соревновались лучшие выксунские райдеры. Показывая зрителям свои лучшие трюки на самокатах, ВМХ или скейтбордах, катаясь на скорость по памп-треку, зарабатывали призы и зрительские аплодисменты. Они же стали частью впечатляющего шоу обновления работы «Пустой пьедестал» Чарльза Ренфро, которую на первом уикенде фестиваля переосмыслила в родственном для Выксы жанре металлической скульптуры художница Алла Урбан. «Совместный прыжок» стал олицетворением увлечённости и любви выксунской молодежи к экстремальным видам спорта.
Второй постоянно действующий резиденцией Выкса-фестиваля, наряду с резиденцией хормейстеров, стала Студия РАЗ художника и куратора Кати Бочавар. Студия открыла свои двери в центре города, где гости осваивали технику мозаики из разноцветного стекла. На протяжении всех фестивальных дней мастер помогал каждому желающему в создании своего фрагмента, который становился частью большой работы, удивительного переливающегося на солнце панно. В завершении второго уикенда оно украсило собой стену одного из зданий Выксы как новый экспонат городского паблик-арта и напоминание о фестивале.
Для самых юных гостей города (и тех, кто себя к ним относит) работало большое пространство детской свободы и творчества «Дом с открытыми окнами», расположившееся в культурном центре «Волна». Художники, дизайнеры, архитекторы, актёры и музыканты со всей страны проводили необычные мастер-классы по плетению головастиков и медуз из нитей, приготовлению блюд из мелодий, созданию театральных миниатюр о подводной жизни по мотивам народных сказок, возведению картонных скульптур и своего бумажного города, сбору шумотеки из выксунских звуков, строительству кораблей, истории которых каждый автор придумывал сам, проектированию собственной настольной игры на большой карте Выксы.
В любимом парке выксунцев – Лесопосадке – работал большой маркет «Привоз», где угощали фермерским мёдом, продавали крафтовые изделия из стекла и керамики, домашние растения, одежду, ковку и кружева от локальных производителей. Всё это время на фоне звучала музыка с пластинок от диджеев из Нижнего Новгорода.
Субботним августовским вечером территория маркета «Привоз» стала самым людным и праздничным местом города. В окружении невероятной красоты корабельных сосен прогремела большая фестивальная вечеринка, где собрались художники, артисты, музыканты и все-все гости фестиваля. Большой праздник последнего летнего уикенда, новые знакомства, приятная музыка от диджеев и танцы под луной, в роли которой выступил знаменитый паблик-арт художника Тимофея Ради – большая светящаяся надпись «Всё это не сон».
Набережная Верхневыксунского пруда оба уикенда была ещё одним местом притяжения горожан и гостей Выксы. Гости под присмотром опытных инструкторов занимались стретчингом, бодифитом и пор-де-бра, плавали на сапах и катамаранах, а самые юные участники фестиваля попробовали себя в детской йоге. Августовским вечером акватория пруда превратилась в самую большую сцену фестиваля. Духовой оркестр на набережной выдувал медь, и ему вторил оркестр на двух плотах прямо в центре пруда. Флотилия из десятка сапов, яхт и клуба выксунских моржей медленно надвигалась на зрителей, устроив эпохальное зрелище, настоящую кульминацию фестиваля – «Большой заплыв». Масштабный визуальный и аудиальный перформанс слился в финале действа в удивительную лодочную симфонию, поставленную лауреатом премии «Золотая маска» Татьяной Чижиковой.
Уже не первый год резидент «Выкса-фестиваля» брусникинец, режиссер Алина Насибулина предлагает пережить погружение в текст и одновременно театрализованный контекст произведения живого классика Людмилы Петрушевской, в верлибровую поэму «Карамзин. Деревенский дневник». В этом году спектакль поселился в бруталистских стенах ДК Речников посёлка Шиморское, который наполнила декорациями художник Ваня Боуден. Зрители под руку с детьми, актёрами-проводниками, воспитанниками реабилитационного центра «Пеликан», исследовали многоуровневое метафизическое пространство через истории, звуки, тексты из поэмы, написанные мелом на стенах, и театр теней. Все необычные и яркие декорации художнику Ване Боуден помогали делать тоже пеликановцы, ставшие настоящими соавторами удивительного действа.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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