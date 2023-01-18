«Выдержка»: Групповая выставка фотографии о субъективности чувственного восприятия, искажениях памяти и сбоях в настройках системы

В Центре КРЕАДОР откроется групповая выставка учеников фотошколы Максима Петрова — «Выдержка». Проект осмысляет переход субъективного чувственного аффекта в объективную реальность. На выставке зрителям предоставится возможность испытать собственную «выдержку» и преодолеть барьер восприятия фото, как исключительно эстетического объекта.

Основной метод работы Максима Петрова как фотографа заключается в создании отпечатка эмоционального состояния человека. За каждым гламурным, находящимся на грани глянца по своей форме и содержанию снимком стоит история глубокого чувственного переживания, ставшего толчком к творчеству. Проект «Выдержка» ставит своей целью показать те искажения, которые претерпевает мимолетное ощущение при попытке его перевода на физический носитель.

При создании любого произведения искусства чувство, как импульс, претерпевает двойную трансформацию. Первый раз, когда приобретает осязаемую форму, второй — когда попадает в поле внимания зрителя, таким образом на выходе мы имеем двойное искажение или «баг системы». Рост популярности фотографии, как основного способа рекламы и привлечения внимания к товару, только усиливает эту дистанцию между изначальным эмоциональным фоном автора и наблюдаемым объектом.

Именно рассуждения об искажении, системных ошибках, невозможности реально оценить границу между субъективным и объективным и общей условности стали основополагающими для проекта.

«Через включение в экспозицию гранж-фото и использование компьютерной обработки «отпечатков чувств» мы визуализировали ту неоднозначность восприятия чего бы то ни было, о которой в повседневной жизни регулярно забывают», — комментирует Александр Мурашов, один из кураторов проекта.

Участники: Вероника Хамылова, Иван Цыганов, Полина Ли, Эдгар Арабян, Евгения Отякова, Дари Керч, Мария Бойкова, Наталья Горбунова, Юлия Харламова, Анна Заяц, Маша Эмдример, Света Нефедова, Артем Рехинкин, Юля Прадед, Александра Злочевская, Анастасия Брюсова, Алина Панина, Тина Светлакова, Саша Некрасова, Мария Иванова, Лада Волкова, Полина Коробкина

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