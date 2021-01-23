Цифровой спектакль объединит подростков из разных стран и известных российских актёров

24 января 2021 к 10-летию Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» состоится премьера цифрового спектакля «Вечер трудного дня». Это совместный проект творческой коллаборации фонда популяризирующего чтение и актёров драматического театра МХАТ им. М. Горького.

В основу спектакля лёг роман популярного подросткового писателя норвежца Ханса Улава Хамрана «Кубик Рубика и пятый битл». Это книга о дружбе и музыке, о первой влюбленности и безумных поступках, о потери и горе. О том, каково это – быть подростком. Сюжет погружает зрителей в историю самопожертвования и безрассудного риска, полную романтичной наивности и множества светлых воспоминаний о времени с символом ушедшей эпохи – Битлз.

Все события происходят в Нью-Йорке в 1980 году, но сейчас история 15-летнего Андерсона звучит современно и пронзительно. Мама героя тяжело заболевает и, чтобы поддержать её, заботливый сын планирует сделать невозможное – найти участников Битлз, которых она так обожает, чтобы взять у них автографы для неё.

За постановку молодёжного спектакля в необычном формате взялся молодой и востребованный в России театральный режиссёр Сергей Глазков (режиссёр МХАТ им. М. Горького). Маму главного героя исполнит российская актриса театра и кино Алиса Гребенщикова, роли подростков исполнят русскоговорящие чтецы «Живой классики» из Англии и Египта.

Проект реализован с использованием гранта Министерства просвещения Российской Федерации.

Трансляция начнётся 24 января в 18:00 (по Мск) и будет доступна два дня на сайте Культура.РФ по ссылке https://www.culture.ru/live/broadcast/12970/premera-skrinlaif-spektaklya-vecher-trudnogo-dnya

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