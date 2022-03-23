Киномост: Весна – время анимации

Проект «КиноМост. Прямое включение» готовится отметить замечательную дату.

8 апреля 2022 года исполнится 110 лет российской анимации. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», создал который режиссёр Владислав Старевич. С тех самых пор российская анимация гордо шествует по миру, радуя как юных зрителей, так и их родителей, так как универсальный язык анимационного кино понятен абсолютно всем. Первое знакомство с окружающим миром у детей происходит именно при помощи анимации, оттуда, из этих маленьких мудрых фильмов они черпают понятия о том, что такое добро и зло, дружба и любовь, взаимовыручка и взаимопонимание, учатся ценить красоту и настоящее искусство.

Организаторы подготовили новые анимационные программы для библиотек, кинотеатров, домов культуры, центров культурного развития. Это альманахи, состоящие из лучших отечественных мультфильмов последних лет. Все они – про добро, дружбу, вечные и неизменные человеческие ценности. Как показывает практика, эти мультфильмы очень популярны среди детей.

Альманахи будут также показаны в Российской Государственной Библиотеке на Неделе детской книги, которая пройдёт с 26 марта по 3 апреля.

Готовится большая программа с фильмами и квизами-викторинами для Ночи анимации, которая состоится 8 апреля. Кроме того, составляется интереснейшая Мультпрограмма для Библионочи, которая пройдёт 15 апреля во всех библиотеках страны.

А ещё продолжается приём работ на Конкурс «КиноЛетопись:21@22», который проводится совместно со Всероссийским открытым форумом детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг».

Для участия в Конкурсе ребятам нужно снять видеофильм продолжительностью до 5-ти минут о своей семье, своих предках, родственниках, друзьях, крае, городе, поселке, улице или школе. Рассказать об отношениях с родителями и старшими товарищами, учителями и наставниками. Вспомнить семейные традиции и обычаи, интересные случаи и необычные эпизоды. Главное – поделиться уникальной информацией и вписать историю своей семьи и малой родины в КиноЛетопись большой страны.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на нашем сайте: http://кинодетство.рф .

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