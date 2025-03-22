РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Москва

Александр Олешко, Виктор Раков и Герард Васильев примут участие в «Созвездии Турандот»

366INFO.RU

«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом инвалидов

Мир кино

Вышел трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем»

366INFO.RU

В Москве подвели итоги совместного конкурса Агентства креативных индустрий Москвы и проекта Super Toys 

Мир музыки

«Думай о хорошем – будет хорошо»: группа «Крёстные» выступила против токсичного оптимизма

LIFESTYLE

«В тот момент жизнь закончилась». Алексей Глызин рассказал, как в детстве его исключили из пионеров

Мир музыки

«Паутина»: новый взгляд на классику Римского-Корсакова от рэпера Жака Энтони

Москва

Утро совсем рядом: Марина Звягинцева запечатлела ускользающий сон

ДомойМир киноВышел трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем»

Вышел трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем»

editor
By editor
32
испытание аулом ход конем
Фото © «Домбайфильм»

Студия «Домбайфильм» опубликовала трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем». Это продолжение истории блогера-подростка, героя фильма «Испытание аулом» (2023 г.), который на спор с отцом уехал из Москвы на Кавказ к дедушке и бабушке, где встретил новых друзей и узнал много важных деталей о быте своего народа.

Во второй части 13-летний Тимур возвращается в аул, где знакомится со своим двоюродным братом. Общение не задается — парни конфликтуют, что приводит к тому, что злоумышленники воруют дорогого жеребца из конюшни дедушки. Чтобы исправить ошибку, братьям приходится объединиться и вместе пройти через серьёзные, но важные для их взросления препятствия. 

Новое испытание аулом помогает героям глубже понять значение семейных отношений и важность братских уз: семья должна держаться вместе, а эгоизм и зависть лишь ослабляют её.

Сюжет обещает быть не менее захватывающим: помимо полюбившихся зрителям Асана-Атая (дедушки), Аси, Пузыря и дяди Швили в новом фильме появятся не менее харизматичные персонажи – брат Батыр и комичные злоумышленники Каз и Юсуп. Вместе с ними мы вновь поразмышляем на тему отцов и детей, традиций  и инноваций, о природе любви, дружбы, чести и силы и, конечно же, насладимся прекрасными видами Северного Кавказа.

«Мы с радостью и некоторой степенью волнения представляем трейлер. С момента выхода первой части прошло определенное время, наши герои повзрослели, но по-прежнему находятся на пути к постижению и осмыслению базовых человеческих ценностей. Будем надеяться, что зрителю будет интересно понаблюдать за ними и, возможно, поразмышлять самому», – отметил Магомет-Али Найманов, режиссер и продюсер фильма.

Фильм «Испытание аулом» был поддержан Минкультуры России, Фондом Президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив. В прокате картина собрала около 40 млн рублей, также она доступна на некоторых российский онлайн-платформах.

Предыдущая статья
В Москве подвели итоги совместного конкурса Агентства креативных индустрий Москвы и проекта Super Toys 
Следующая статья
«Русская Медиагруппа» подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом инвалидов

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru