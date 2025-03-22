Вышел трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем»

Студия «Домбайфильм» опубликовала трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем». Это продолжение истории блогера-подростка, героя фильма «Испытание аулом» (2023 г.), который на спор с отцом уехал из Москвы на Кавказ к дедушке и бабушке, где встретил новых друзей и узнал много важных деталей о быте своего народа.

Во второй части 13-летний Тимур возвращается в аул, где знакомится со своим двоюродным братом. Общение не задается — парни конфликтуют, что приводит к тому, что злоумышленники воруют дорогого жеребца из конюшни дедушки. Чтобы исправить ошибку, братьям приходится объединиться и вместе пройти через серьёзные, но важные для их взросления препятствия.

Новое испытание аулом помогает героям глубже понять значение семейных отношений и важность братских уз: семья должна держаться вместе, а эгоизм и зависть лишь ослабляют её.

Сюжет обещает быть не менее захватывающим: помимо полюбившихся зрителям Асана-Атая (дедушки), Аси, Пузыря и дяди Швили в новом фильме появятся не менее харизматичные персонажи – брат Батыр и комичные злоумышленники Каз и Юсуп. Вместе с ними мы вновь поразмышляем на тему отцов и детей, традиций и инноваций, о природе любви, дружбы, чести и силы и, конечно же, насладимся прекрасными видами Северного Кавказа.

«Мы с радостью и некоторой степенью волнения представляем трейлер. С момента выхода первой части прошло определенное время, наши герои повзрослели, но по-прежнему находятся на пути к постижению и осмыслению базовых человеческих ценностей. Будем надеяться, что зрителю будет интересно понаблюдать за ними и, возможно, поразмышлять самому», – отметил Магомет-Али Найманов, режиссер и продюсер фильма.

Фильм «Испытание аулом» был поддержан Минкультуры России, Фондом Президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив. В прокате картина собрала около 40 млн рублей, также она доступна на некоторых российский онлайн-платформах.