ТНТ начал съёмки пилота нового комедийного проекта «Потехе час» с Никитой Кологривым

Телеканал ТНТ совместно с компанией «Руки Вверх Продакшн» запустил съёмки пилотного эпизода комедийного сериала «Потехе час». В главных ролях – Никита Кологривый, Анна Глаубэ, Катя Новокрещёнова, Анна Ардова, Арсений Кудряшов, Наталья Иохвидова и Дарья Петриченко.

Анатолий Потехин – элитный организатор самых грандиозных и эксклюзивных мероприятий в Москве, способный устроить праздник даже в центре пустыни. Но когда в один день совпадают два масштабных заказа – свадебная церемония на Мальдивах и банкет после российско-китайских переговоров, – он вынужден искать нестандартное решение. В итоге Толя решает отправится на острова сам, а вместо себя в Москву вызывает брата-близнеца Алёшу, который похож на него как две капли воды.

Вот только есть одна проблема – Алёша никогда не покидал родной деревни, где держит похоронное бюро. Он простак, растяпа и редкостный раздолбай. Всё, за что он берется, обречено на провал, в том числе и похороны в родной деревне. Как Алёша после всего этого сам до сих пор жив – загадка. Ведь все, кому он вызывался помочь с похоронами – сами мечтают его похоронить. Однако выбора у Толи нет – его брат должен перевоплотиться в успешного организатора мероприятий и не провалить важный вечер.

Но неожиданный поворот полностью меняет ситуацию: самолёт Толи терпит крушение, оставляя его в компании случайных попутчиков на необитаемом острове. Тем временем Алёша остаётся единственным управляющим крупного агентства. Он не разбирается в элитных мероприятиях, но благодаря природной харизме, выдумке и умению выходить сухим из воды умудряется не только избегать провалов, но и укрепить позиции агентства на рынке. Теперь главный вопрос – что делать Алёше, когда брат всё-таки найдется и вернется в Москву?

«Играть братьев-близнецов – это двойной вызов, но и двойное удовольствие. Один герой – харизматичный организатор, второй – абсолютная противоположность. Мне интересно переключаться между их образами, находить нюансы в характере каждого. В этом проекте много комедийных ситуаций, но в основе – история о семейных узах, которые, как ни крути, сильнее любых форс-мажоров», – говорит исполнитель главной роли Никита Кологривый.

«Этот проект – давняя мечта, которая наконец-то воплощается в жизнь. Мы придумали его много лет назад, и то, что наконец-то прошёл первый съёмочный день – настоящее волшебство. Когда всё начинается с идей, с первых набросков, а потом превращается в кадры, в живые сцены – это невероятное чувство. Мы собрали по-настоящему сильную команду – и режиссёр, и актёры, и вся съёмочная группа здесь не просто профессионалы, а люди, с которыми хочется работать снова и снова. Я уверен, что этот проект подарит зрителям море эмоций, и очень надеюсь, что он найдёт отклик у аудитории», – комментирует генеральный продюсер и автор сценария Сергей Жуков.

«Прежде всего мне хочется создать сериал-праздник, где каждое мероприятие, которое проводят наши герои, будет сделано ярко и со вкусом. При этом в истории будет глубина, поэтому наша комедия будет не только смешной, но и трогательной», делится режиссер Алексей Зотов.