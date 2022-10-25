Вышел трейлер жизнеутверждающей комедии «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой и Анной Старшенбаум в главных ролях

Алла большую часть жизни посвятила своим бывшим мужьям, сыну и дочери. Она работает репетитором, продолжая содержать своих взрослых детей и мужей. Близкие каждый день приходят к ней на обед, совершенно не интересуясь самой Аллой. В один из таких “семейных обедов” Алла чуть не умирает, подавившись картошкой, но близкие этого даже не замечают…

Однажды ей приходит в голову план, как освободиться от диктата близких. Алла сообщает семье, что неизлечимо больна. Мужья и дети плачут слезами искреннего сочувствия, но потом задумываются о возможном наследстве… Начинается настоящая битва, прекратить которую Алла может только очень радикальным способом, преподав близким урок и заставив их наконец-то повзрослеть.

Картина выходит в широкий прокат 3 ноября 2022 года. Это история о женщине, уставшей тратить себя на других.

Режиссер фильма — Эдуард Бордуков («Коробка», «На острие», «В раю мест нет»), автор сценария — писательница Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо»). Также в картине снимались Владимир Симонов, Сергей Ланбамин, Андрей Мартынов и другие.

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