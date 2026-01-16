Вышли новые серии сенсационно-разоблачительного сериала «Мошенники»

В онлайн-кинотеатре START вышли первые четыре серии второго сезона сенсационно-разоблачительного сериала «Мошенники». Проект дает зрителю уникальный опыт увидеть собственные уязвимые места, понять логику мошенников, посмотреть, какими способами эти негодяи стараются дотянуться до нас через друзей, коллег, членов семей, цинично играя на человеческих слабостях. Знания, которые получит зритель во время просмотра сериала, реально помогут не стать жертвой злоумышленников и защитить свои деньги.

Первый сезон проекта «Мошенники» вызвал широкий общественный резонанс и многомиллионные просмотры — сейчас он доступен для просмотра в онлайн‑кинотеатре START. Второй сезон поднимает планку еще выше и показывает еще больше новых мошеннических схем и их внутренних механизмов: от перекупки автомобилей до интернет-фишинга.

В новом сезоне хладнокровный преступник Дамир (Рустем Омаров) провернет масштабную аферу с продажей турецкой недвижимости жителям стран СНГ. Завершив свои дела за границей, Дамир возвращается на родину и вновь собирает команду. В этот раз они реализуют новые схемы мошенничества, которыми сегодня пользуются реальные преступники. Среди них — аферы, связанные с цифровыми технологиями, включая схемы с использованием искусственного интеллекта.

Второй сезон сериала «Мошенники» не завершит историю Дамира, а подготовит зрителя к одноименному полнометражному фильму, который выйдет в кинотеатральный прокат весной 2026 года.

«Для меня это очень личная тема. Каждый день я вижу и слышу, как мошенники обманывают тысячи людей. Они, конечно, звонят и моим друзьям, и родным. Это настоящий бич XXI века, это общая беда, она касается абсолютно каждого, вне зависимости от возраста или места проживания, и онлайн-кинотеатр START не может спокойно за этим наблюдать. Мы хотим реально помочь людям не стать жертвами мошенников! Сериал «Мошенники» дает этот уникальный опыт каждому зрителю — возможность посмотреть на себя глазами мошенников, понять, как работают их схемы и как они находят в людях самые уязвимые места. Посмотрите сами и обязательно расскажите обо всем, что узнаете, своим родителям, близким, друзьям. Давайте объединимся и не оставим мошенникам шанса обмануть нас», — говорит продюсер онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк.