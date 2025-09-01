VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Фильм о волонтерах-реставраторах презентуют в вузах Москвы

реставраторы
Фото: пресс-служба проекта

Документальная кинокартина и её герои – часть большого проекта «Волонтеры-реставраторы», победителя конкурса Грантов Мэра Москвы. Он реализуется при поддержке Департамента культурного наследия города Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и НП «Российская ассоциация реставраторов».

Проект стартовал в марте этого года. На конкурсной основе были отобраны 135 человек из разных городов России, которые прошли образовательный курс длительностью полтора месяца, а после смогли применить полученные знания в ходе практических работ на исторических памятниках Москвы. Волонтеры работали с памятниками и надгробиями на территории Донского монастыря, Преображенского кладбища. Ребята наглядно изучали виды разрушений камня, типы надгробных сооружений. Особое внимание всегда уделяется грамотной фотофиксации и описанию состояния сохранности.

Съемочная группа фильма фиксировала все этапы образовательного процесса и практической работы, в которой участвовали волонтеры. Параллельно проходили студийные съемки развернутых интервью. Среди героев фильма – Милослава Имайкина из Перми, которая специально прилетела в Москву на пару месяцев для участия в проекте. В этом году девушка оканчивает 9 класс школы и планирует поступить в колледж по специальности «реставрация». Также о своем опыте участия в проекте рассказывает Кристина Емельянова, географ. Девушка уже несколько лет занимается развитием территорий: сначала изучала теорию на занятиях в МГУ, а теперь применяет знания на практике, работая городским аналитиком. Ей искренне нравится возрождать города, открывать их с новой стороны даже для самих жителей и привлекать в эти места туристов.

