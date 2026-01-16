Оплата публикаций

Сможет ли Ольга Бузова начать всё с нуля в комедии «Равиоли Оли»?

RavioliOli
Фото: пресс-служба ТНТ

Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюблённая и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с её деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств.

Кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии ТНТ представили постер новой романтической комедии «Равиоли Оли». Это теплая и ироничная история о том, что за глянцем славы и светом софитов всегда прячется простое человеческое счастье.

Постер отражает романтический и гастрономический дух будущей премьеры. По сюжету героине Ольги Бузовой предстоит стать владелицей завода по производству пельменей, погрузиться в жизнь провинциального городка Нижние Теплышки и пройти путь, который поможет ей не только разобраться с бизнесом, но и найти свою любовь.

Для Ольги Бузовой это первая главная роль в большом кино. В фильме также снялись популярные и любимые зрителями артисты: Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Блёданс, Анна Рытова и другие.

«Равиоли Оли» — трогательный и смешной ромком о том, что даже у звёзд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех. Главное — не сдаваться и помнить: если захотеть, всё обязательно получится.

Режиссерское кресло занял Андрей Никифоров, он также выступил еще и одним из сценаристов картины. Над сценарием работали Роман Иванов, Ольга Малышева, Никита Панков и Дмитрий Казначеев. Генеральные продюсеры будущей премьеры – Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

