Выставки «#МАММлюди» и «Памяти Светланы Рословой» открываются в МАММ

25 лет назад весной 1996 года в Москве прошла Первая международная «Фотобиеннале», а в ноябре того же года появился наш, первый в России музей фотографии и современного искусства – Московский Дом фотографии/МАММ.

МАММ открылся в то время, которое часто называют «лихие 90-е», время тотальных перемен: политических, экономических, социальных. Кто-то пытался выжить, кто-то начинал бизнес. Художественная жизнь не была первоочередной задачей. Музеи стояли полупустые и выглядели совсем не так, как сегодня. Даже тогда, когда с конца 80-х годов в Центральном доме художника на Крымском Валу, стали показывать выставки великих классиков – Фрэнсиса Бэкона, Роберта Раушенберга, Гилберта и Джорджа, Гюнтера Юккера, а также тех российских художников, которые еще недавно были неофициальными, а сегодня стали классиками как российского, так и мирового искусства, главной проблемой было то, что в стране не было зрителей.

Мы хотели создать музей нового типа – живой, постоянно развивающийся организм, сфокусированный на лучших достижениях российского и мирового искусства, но также, и прежде всего, на зрителях. Кажется, это получилось.

За 25 лет МАММ показал более 2,5 тысяч выставок и стал одним из самых посещаемых музеев не только России, но и Европы. Более 80% наших зрителей – молодежь от 17 до 35 лет. Растет и постоянно молодеет команда музея, а наши молодые прекрасные зрители помогают нам постоянно меняться, строить планы, придумывать новые проекты. Девиз МАММ – «Самое интересное ВПЕРЕДИ!».

Открывая «Фотобиеннале-2022», мы подготовили три экспозиции, рассказывающие о жизни музея за четверть века:

МАММ25 – краткий конспект главных проектов музея за это время. Это фотографии экспозиций, показанных в музее, художников, которых МАММ приглашал в Москву.

Многие из звезд мировой фотографии и современного искусства стали близкими друзьями музея. С ними МАММ делал не один, а много проектов, как например, с Сарой Мун, Уильямом Кляйном, Альбертом Уотсоном, Ребеккой Хорн, Марком Рибу, Франком Орватом, Сэнди Скогланд, Михаль Ровнер, Питером Линдбергом и др. На фотографиях и слайд-шоу – команда музея, а также те люди, которые все эти годы помогали МАММ, прежде всего, члены нашего Попечительского совета. Мы также показываем некоторые из наших изданий, плакаты выставок, пригласительные билеты, программы и другие артефакты, по которым можно вспомнить историю музея, жившего и живущего в том бешеном темпо-ритме, который и есть темпо-ритм нашего времени.

#МАММлюди

@andrew.shepeleff

@b_vetal

@millernastyaaaa

#МАММлюди – это выставка собрана из тех фотографий, которые наши зрители публикуют в своих социальных сетях и посылают в социальные сети музея. В экспозиции также есть работы студентов Школы фотографии и мультимедиа им. А.Родченко – структурного подразделения МАММ. В этом году у Школы Родченко тоже юбилей – ей исполняется 15 лет. В 2018 году Школа получила в Париже высокое звание Лучшей артинституции в области художественного образования Центральной и Восточной Европы. Выпускники и студенты Школы Родченко становятся лауреатами крупнейших российских и зарубежных премий в области искусства и формируют ландшафт нового российского современного искусства.

Когда? 7 июня 2022 — 31 июля 2022 года

Памяти Светланы Рословой

Светлана Рослова почти 8 лет работала в МАММ смотрителем. Она не только следила за сохранностью экспонатов, но и много общалась с посетителями, которым рассказывала о выставках и которых снимала для своего очень популярного блога «Выставочные люди». На ее блог были подписаны, в том числе, российские и зарубежные художники, такие как Паруйр Давтян, Сэнди Скогланд и другие.

По образованию Светлана Рослова была художником-оформителем, а по факту, за ее годы работы в музее, стала душой МАММ, которую любили и сотрудники, и наши посетители, приходившие смотреть выставки ее глазами. Эпидемия Covid-19 унесла жизнь этого очень хорошего и талантливого человека, а ее фотографии остались как память о жизни МАММ и тех, без кого нет музея – наших зрителях.

Светлана Рослова. Из проекта «Выставочные люди». 2018 — 2021

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.