Выставка «Дети дождя: ногом, теллем и догоны. Искусство этносов Республики Мали» открывается в Музее Востока

5 февраля 2021 года Государственный музей Востока представляет выставку «Дети дождя: ногом, теллем и догоны». В экспозиции будет представлено более тридцати предметов искусства из фондов Музея Востока и частных коллекций. Основу выставки составляют предметы искусства древних и современных этносов, проживающих в окрестностях западноафриканского Нагорья Бандиагара (Республика Мали) с X-XII вв.: ногом, теллем и догонов. Скульптурные произведения, выполненные в дереве и металле, наглядно показывают механизм преемственности иконографических типов и художественных образов в ритуальном искусстве региона. Все экспонаты, представленные на выставке, экспонируются впервые.

Часть экспонируемых объектов была датирована методом радиоуглеродного анализа при содействии Лаборатории радиоуглеродного анализа Института географии Российской Академии наук – партнера Государственного музея Востока, и это принципиально новый этап работы с предметами африканского искусства в России. В подавляющем большинстве случаев такая процедура не дает ничего, кроме установления абсолютной датировки предмета. В случае же с предметами, поступающими в музей с Нагорья Бандиагара, ситуация уникальная: установление датировки предметов, контекст создания и бытования которых нам более или менее точно известен, дает широкие возможности для дальнейших исследований и верификации уже известных фактов о культуре догонов.

Выставка приурочена к пятилетию работы российской научно-исследовательской экспедиции Института востоковедения РАН при участии Государственного музея Востока в Республике Мали.

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