Выставка Екатерины Стефковской «Читая между строк. Взгляд кинохудожника» открывается в Москве

18 ноября в нашем новом пространстве «Выставочный зал Варги» Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка кинохудожницы Екатерины Стефковской.

Каждое литературное произведение по-своему уникально. Имея особый род, структурный тип, направление, форму, жанр, оно составляет исключительный образ.

Как и какими изобразительными средствами художник выражает литературное произведение – всегда интересно. Что художник может привнести, придумать, находясь в рамках произведения?

На выставке Екатерины Стефковской «Читая между строк. Взгляд кинохудожника» представлены две серии эскизов: «Карлик Нос», сказка немецкого писателя В. Гауфа из альманаха «Александрийский шейх и его невольники», и комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». В эскизах отображены моменты, подчеркивающие дух произведения, которые переносят зрителя во «вселенную» сказки.

Обучение на кафедре мастерства художника фильма и опыт работы в кино сформировали у Стефковской собственный взгляд на прочтение литературного произведения. Появляется видение пространства, среды, персонажей, которые существует вне сюжета и описаний в книге. Художник в кино серьёзно работает с деталями, с историей материальной культуры, для него важно наполнить «жизнью» пространство эскиза, сохранив образ за литературным произведением, литературным сценарием.

Роль техники исполнения эскизов и художественные материалы – важная часть воплощения задуманного. С помощью материала, цвета, композиции, светотени точнее передается атмосфера, настроение изображаемого. Сказка имеет некую метафизичность, недоговоренность, даже странность… Наглядный пример этому – данная выставка. Обе серии работ имеют схожесть в исполнении, при этом разительно отличаются.

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