«Музеон. 30 лет» — новая выставка во дворе Музея Москвы

Во дворе Музея Москвы открылась новая выставка, посвященная 30-летию одного из самых молодых парков столицы. Архивные фотографии и документы покажут и расскажут напрямую связанную с историей страны историю «Музеона». Выставка сделана Музеем Москвы совместно с Парком Горького при участии Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Решение организовать парк искусств с двумя выставочными залами на территории от Якиманской набережной до Крымского моста было принято в 1956 году. Проект доверили коллективу школы-мастерской академика архитектуры Ивана Жолтовского — Юрию Шевердяеву, Николаю Сукояну и другим. В 1962 году Совет министров принял решение построить вместо двух одно здание длиной 300 метров с лаконичным фасадом и контрастными барельефами. Но и этот проект претерпел изменения: в конце строительства фасад облицевали белым мрамором и оставили гладким.

Вокруг выставочного здания спроектировали парк, который должен был продолжать зеленую ось Парка культуры. Но из-за проблем с финансированием строительство комплекса затянулось. В 1979 году была введена в эксплуатацию часть здания, принадлежавшая Союзу художников СССР, — она получила название Центрального дома художника. В 1983 году открылись новые залы Государственной картинной галереи СССР, которая в 1986 году объединилась с Третьяковской галереей. В то же время окончательно снесли и все жилые кварталы вокруг, обустроив парк с прямоугольной сеткой дорожек и фонарями. В тот момент скульптур там не было.

После провала Августовского путча в 1991 году демонстранты, собравшиеся у памятника Дзержинскому на Лубянской площади, добились снятия его с постамента. Демонтированную скульптуру привезли в парк на Крымском валу. Та же судьба постигла и другие советские монументы. 24 января 1992 года Мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление о создании Музея скульптуры под открытым небом. По инициативе первого генерального директора парка Михаила Пукемо, он был назван «Музеон», что в переводе с древнегреческого означает «храм муз». Его коллекцию сегодня составляют не только советские памятники, но и произведения современных скульпторов.

К началу 2000-х годов, благодаря разросшимся деревьям, пространство «Музеона» стало постепенно превращаться в парк, а потом и вовсе вместе с Воробьевыми горами и Нескучным садом стало частью Парка культуры. Переломным для этого места стал 2013 год, когда московские власти провели реконструкцию Крымской набережной и «Музеона» по проекту архитектурных бюро Wowhaus и «Архитекторы Асс».

Выставка завершит работу 29 декабря 2022 года.

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