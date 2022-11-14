Выставка молодых художников состоится в SISTEMA GALLERY

В галерее современного искусства SISTEMA GALLERY пройдет выставка молодых художников «если чувствуешь себя гвоздем все вокруг кажется молотком». Арт-пространство SISTEMA GALLERY совместно с мастерской современного искусства Aidan Studio представляет выставку произведений учеников таких мастеров, как Айдан Салахова, Сергей Оссовский, Наталья Гудович и Евгения Воронова.

Дарья Фетисова. Homo metamorphosis. Часть 2. 2019. Оргалит, акрил, 125х600 см

Михаил Зражевский. Purple light. Из серии «Фрагменты пространства». 2020. Холст, темпера, масло, 20х20 см

Александра Баранова. Порталы. 2022. Холст, масло, 130х92 см

Александра Мартыненко. Искусственное освещение. Из серии «Шизополис». 2022. Холст, акварель, акрил, маслянная пастель, 120х170 см

Анастасия Рыкунова. Тишина. 2022. Холст, масло, 140х125 см

Невербальный язык художника наполнен знаками и символами. Окружающий мир принадлежит ему целиком: это пространство, цвет, свет, пыль на плече, листва на ветру, солнечный свет, струящийся в окно. В этот момент с художником говорит весь мир, но не мир людей. Эта сверхчувствительность создает чувство изоляции, почти аутистичность; одновременно и бегство от жизни, и уход в нее.

Окружающий нас мир предметов, изображений и звуков временами настолько ошеломляющий, что легко потерять ориентацию. Стремление художника изменить наш взгляд на то, что нас окружает, часто достигается путем изучения этого хаоса в деталях, фокусируясь на мелочах, составляющих наше повседневное окружение.

Пространство – неотъемлемая часть нашей жизни. Оно служит структурой, которая формирует человеческие отношения и деятельность. Работы представленные в SISTEMA GALLERY объединяет не тематика, а выражение представлений о пространстве, понимаемом как абстрактная и неосязаемая идея, тем не менее оказывающая на нас физическое и психологическое воздействие. Выставка рассматривает идею пространства через созерцательные и выразительные работы, отобранные куратором Женей Мельниковой. Произведения молодых авторов используют значение, стоящее за объектами, и формируют «гиперболическое» представление о реальности для создания мощных смыслов.

SISTEMA GALLERY демонстрирует разнообразные таланты выпускников и студентов студии Айдан Салаховой. От картин и скульптур до инсталляций и печатной графики, эта выставка является прекрасным местом для знакомства с некоторыми из самых интересных и перспективных художников России. В стенах галереи будут представлены работы Светланы Савельевой, Дарьи Близнюк, Марии Тур, Анастасии Рыкуновой, Анны Канфер и других талантливых художников.

Выставка состоится с 18 ноября по 12 декабря 2022 года.

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