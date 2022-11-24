Выставка «Эпоха Петра I в книгах и картинках»

Под занавес юбилейных торжеств, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I (1672–1725), Государственная публичная историческая библиотека России раскрывает свои уникальные фонды. Специально к этому событию мы отобрали наиболее редкие и ценные издания, посвященные эпохе первого Императора Всероссийского.

Открывают экспозицию сочинения И. И. Голикова, А. Катифоро, З. Орфелина, впервые увидевшие свет в 1770–1780-е гг. и оставившие заметный след в историографии эпохи Петра I. Так, например, трудом сербского писателя З. Орфелина под названием «Житие и славныя дела государя императора Петра Великаго самодержца всероссийскаго» (В Венеции, 1772) пользовался А. С. Пушкин при написании своей незавершенной «Истории Петра I». В нашей библиотеке хранится особый экземпляр этой книги.

Наиболее полным представляется раздел выставки, посвященный Северной войне и отдельно Полтавской битве. Его украшают следующие книжные редкости: «Разговор между Петром Великим, императором всероссийским, и Карлом XII, королем...» Э. де Ваттеля (В СПб., 1778), «Сравнение Петра Великаго с Карлом Великим» А. Й. Л. фон Вакербарта (В СПб., 1809) и др. Кроме того, посетители выставки смогут воочию увидеть Библию на шведском языке (Стокгольм, 1703), по легенде принадлежавшую Карлу XII и якобы брошенную им на поле боя под Полтавой. Разгадке этого увлекательного книжного детектива будет посвящено несколько витрин.

Кроме того, знатокам и любителям военной истории России предлагается насладиться лицезрением таких книжных памятников, как «Слава России или Собрание медалей дел Петра Великаго…» Ф. И. Дмитриева-Мамонова ([М., 1770]), «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование гос. имп. Петра Великого» Д. Н. Бантыш-Каменского (М., 1812–1813), «Воинский устав, составленный и посвященный Петру Великому генералом Вейде в 1698 году» А. А. Вейде (СПб., 1841).

Украшением экспозиции станут наиболее ценные и редкие книги о Петербурге, украшенные гравюрами, планами, видами домов и др. Жемчужина этого раздела — «Письмо. К другу жительствующему в Тобольске» А. Н. Радищева (СПб., 1790), более известная специалистам как самая редкая русская книга. Эта 14-страничная брошюра, написанная под впечатлением об открытии знаменитого ныне памятника Петру I работы скульптора Фальконе и практически полностью уничтоженная после ареста автора, сегодня практически не выставляется.

Также дополнят экспозицию многочисленные альбомы гравюр, лубочные издания, посвященные эпохе Петра I.

В связи с показом редких изданий время работы выставки ограниченно. Расписание экскурсий будет размещено на сайте Государственной публичной исторической библиотеки.

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