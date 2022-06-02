В Москве завершился Благотворительный фестиваль «Я верю»

Ежегодный Благотворительный фестиваль «Я верю» прошел 30 и 31 мая в Московском Продюсерском Центре при поддержке Департамента культуры города Москвы. В этом году был вновь показан музыкально-поэтический мюзикл под названием «Лестница в небо» по мотивам пьесы «Тот самый барон Мюнхгаузен». Благотворительный фестиваль «Я верю» проходит в Москве с 2010 года. Его главная цель – это формирование правильных жизненных-христианских ценностей у детей и родителей. Концерт посетили дети из детских домов и домов-интернатов, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, дети многодетных семей. Фестиваль также посетили дети Донбасса.

Диана Тевосова, генеральный директор Центра развития детей «ИМЕНА Продакшн:

– Наша сегодняшняя история про простого человека, про человека, порой бывает даже маленького, незаметного, но человека, который обладает большим сердцем и способного этим сердцем менять мир вокруг себя в сторону добра и света. Это история про всех нас. Мы не всегда замечаем соединение в нас двух миров – видимого и невидимого, духовного и материального. Но ведь действительно от нас зависит, какой мир мы выбираем, такими и будем мы в жизни, такими и люди будут вокруг нас. Сегодня в фестивале приняло участие большое количество талантливых детей, самому маленькому участнику 4 года. Репетировали как настоящие профессионалы, не спали, чтобы выйти и подарить вам частичку себя и своей души. Подарить вам частичку той радости, которую они приобрели здесь. Желаю всем вам большой радости, духовной крепости, любви и мира. Пусть добра сердечного сегодня в мире будет больше.

В 2022 году фестиваль состоялся с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. От имени Патриарха к участникам и гостям концерта обратился Преосвященнейший епископ Истринский Серафим (Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Председатель Синодального отдела по делам молодежи):

– Дети и молодёжь – это не только наше будущее, но и наше настоящее. Потому что именно от того, в каком состоянии находятся наши дети и молодежь, чем они живут, как они живут, что наполняет их умы, сердца, от всего этого зависит жизнь страны, общества и церкви. Сегодня я передаю всем вам благословение и приветствие от святейшего Патриарха Кирилла, который поручил мне прийти сюда для того, чтобы вместе с вами разделить радость этого замечательного праздника. День защиты детей действительно знаменательная дата в нашем календаре, но задумываемся ли мы над тем: в чем должна состоять зашита наших детей? Неужели это только красочное мероприятие, которое происходит раз в году? Неужели это только распоряжения, которые выходят из высоких кабинетов? Неужели это только вопросы социального характера? Нет. Защита детей прежде всего заключается в том, чтобы нашими совместными усилиями мы привили нашим детям самое главное – веру, надежду, любовь. И очень замечательно, что фестиваль, который сейчас уже проходит в тринадцатый раз, называется «Я верю». Потому что вера – это душа нашего народа. Вера, соединённая с надеждой и любовью, помогает маленькому человеку возрасти, стать сильным, мудрым, получить жизненный опыт с опорой на духовную традицию, на наследие своих предков. Желаю всем мира, любви, добра и всяческого благополучия! И особую благодарность стоит выразить организаторам фестиваля, за замечательный опыт взаимодействия с детьми, за замечательны опыт взаимодействия детей и артистов, за этот непростой, но очень благодарный труд – воспитание детей! Мы все должны стараться дарить детям любовь, добро и свет!

В этот день на сцене была показана история барона Мюнхгаузена, которому вновь пришлось преодолеть все перипетии жизни в обществе, и узнать, насколько изменился мир и люди в нем. В постановке участвовали артисты Центра развития детей «ИМЕНА Продакшн», а также Московского городского творческого коллектива «PalitraProfiDance» и АНО ПО «Школа классического танца», организовать большой праздник помогали более 100 волонтеров.

Поддержать добрую историю также пришли звездные гости и друзья фестиваля: Жасмин, Мария Вебер, Елена Бирюкова, Артём Алексеев, Руслан Тагиев, Алексей Лихницкий, Дмитрий Вьюшкин, Михаил Грищенко, Александр Константинов, Константин Землянский, Александра Велескевич, Андрей Гайдулян, Кирилл Лопаткин, Лилия Абрамова и другие.

Жасмин, певица:

– Мечтать, фантазировать, думать о чем-то прекрасном можно в любом возрасте и обязательно нужно. Потому что без достижения каких-то своих мечт мы не двигаемся вперед, а останавливаемся на одном и том же. Поэтому нужно обязательно мечтать и достигать того, что вы пожелали!.

Руслан Тагиев, вокалист и один из основателей российской поп-рок группы «Градусы»:

– Нам всем нужно поддерживать, нужно верить в светлое, чистое, хорошее будущее и то, что мы сейчас вкладываем, как бы это банально не звучало, то мы и буквально пожмем через какое-то время. Хочу пожелать всем детям максимального раскрепощения. В своем порыве главное не забывать, что в первую очередь они удивляют сами себя – и в этом есть главный стержень. Как только ребенок удивит сам себя, он удивит весь мир.

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