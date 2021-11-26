Выставка голландской живописи XVII века открылась в Серпуховском историко-художественном музее

26 ноября 2021 года 80 произведений голландских мастеров «золотого» XVII века из 11 музеев и 4-х частных собраний России предстали перед зрителем в едином пространстве Серпуховского историко-художественного музея. Данная выставка станет точкой притяжения для профессионального музейного сообщества, а также будет интересна самому широкому кругу посетителей.

9 залов Серпуховского музея раскрывают быт и характер этой страны при помощи основных жанров, система которых была сформирована голландскими мастерами XVII столетия: натюрморт, портрет, морской и национальный пейзажи, батальный жанр, жизнь и быт города, историческая живопись, представленная художниками круга Рембрандта, его современниками.

Каждый зал раскрывает определенную тему, а их последовательность создает маршрут, по которому посетители отправляются в тур по Голландии, не выезжая из Подмосковья: приплывают на корабле, пришвартовываются к туманным берегам, наслаждаются аутентичными видами, исследуют города и их окрестности, посещают дома местных жителей, знакомятся с ними и узнают их истории.

Интересно что, у выставочной экспозиции предусмотрено и мультимедийно-интерактивное оснащение, которое поможет не только увидеть Голландию, но и почувствовать ее: как звучит, чем пахнет и какая на ощупь.

Куратором проекта выступает Вадим Садков – доктор искусствоведения, заведующий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ им. А.С. Пушкина, являющийся в данном вопросе признанным экспертом международного уровня.

Завершит работу выставка 10 апреля 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.