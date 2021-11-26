Певица Юлия КАН, которая занимается астрологией: «Чувствую, что вхожу в главный этап своей музыкальной карьеры»

Певица Юлия Кан — астролог и артист, целеустремленная творческая личность, олицетворяющая силу духа и непоколебимость. В сегодняшнем интервью расскажет о своём пути к достижению своей музыкальной цели. Она поделится историей создания своего нового трека «Прохожий» и обозначит свою точку зрения о конкуренции в музыкальной индустрии.

– Как вы поняли, что хотите заниматься музыкой? Это желание было всегда?

– Знаете, я с детства хотела заниматься музыкой и петь. Однако мама на все мои уговоры отдать меня в музыкальную школу категорически отвечала: «Нет!». У нее был неудачный опыт посещения музыкального учреждения, и она не хотела, чтобы я наткнулась на те же грабли. Но как бы она ни противилась, моя жажда заниматься этим была намного сильнее. И я сама начала учиться петь и играть на разных музыкальных инструментах.

– Вы сами пишете и музыку, и текст к песням?

– Раньше я думала, что в моих композициях я должна быть единственным автором, какая-то гордость не позволяла. Сейчас же понимаю, что нет ничего страшного обратиться к кому-либо за помощью или погрузиться с профессионалами своего дела в создание чего-то нового.

– У вас вышел трек «Прохожий»*. Расскажите, чем вы вдохновлялись?

– На самом деле, песня поднимает мою старую историю любви. Такое чувство, которое, думаю, знакомо многим: с ним плохо, а без него еще хуже. Эта история любви закончилась еще на Сахалине. Тогда я почувствовала перерождение, переехала в Москву, начала заниматься астрологией, в общем, изменила свою жизнь кардинально. Сейчас я чувствую, что вхожу в главный этап своей музыкальной карьеры. Это мое второе перерождение, поэтому считаю очень символичным, что первой песней будет именно «Прохожий».

– Вы недавно вышли замуж. Известно, что жизнь артиста сложна постоянными выступлениями, гастролями и т.д. Как относится к этому ваш муж?

– Муж — это главная моя поддержка. Он очень хочет, чтобы моя мечта сбылась, и готов всячески мне помогать в этом. Он давно мечтает о том, чтобы его жена была большой артисткой, так как от понимает, насколько сильно для меня это очень важно.

– Давайте пофантазируем: как вы себя видите через полгода?

– Моя мечта — чтобы обо мне говорили, писали и представляли не как «Астролог Юлия Кан», а как «Артист Юлия Кан, которая занимается астрологией». То есть моя цель — это сделать фокус внимания на звании «артист», а не на звании «астролог». Хочу ассоциироваться в первую очередь с музыкой, во вторую – с астрологией.

У меня 100 000 подписчиков в музыкальном Инстаграме. Мой трек разошелся по Интернету, его знает и поет каждый, он настолько популярен, что я снимаю клип на этот свой хит. Я наравне общаюсь с Киркоровым, Лободой, Zivert, Niletto, старыми и новыми артистами. Я выступаю на платных мероприятиях со своими песнями, люди танцуют под них, поют их вместе со мной.

– Поделитесь своим мнением по поводу большой конкуренции в музыкальной индустрии сейчас.

– Конкуренция – это хорошо! Она порождает качество и дает возможность каждому артисту шевелиться и удивлять своего слушателя. Конкуренция и меня побуждает быть лучше, писать новые цепляющие песни, искать новое звучание. Я не считаю, что у меня есть конкуренты. Если ты веришь в себя, знаешь особенности своего творчества, ты не рассматриваешь других артистов как конкурентов, они твои коллеги.

– Как вы считаете, почему сейчас музыкальный рынок переполнен не самым качественным продуктом, при этом занимающий высокие лидерские позиции?

– У меня есть два мнения: личное и астрологическое.

Когда на протяжении нескольких лет выпускается много качественного продукта, то люди привыкают к этому и перестают ценить. Поэтому некачественная музыка должна была появиться, чтобы слушатели начали ценить и имели право выбирать лучшее.

Особенно в 2020 году пошла тенденция на некачественный продукт. Некачественный вокал, аранжировки, сведение. Это можно объяснить астрологически, в 2020 году и частично в 2021 планета качества Юпитер находился в ослабленном положении, что и породило выпуск некачественных продуктов. 20 ноября Юпитер вышел из знака падения и сейчас, особенно в 2022 году качество музыки будет меняться. И аудитория, и сами артисты захотят более высокого развития и перестанут слушать и создавать некачественную музыку.

– Если бы вам поставили выбор: астрология или музыка, на чем остановитесь?

– Музыка – это моя душа; то, без чего я не представляю свою жизнь. Астрология – это знания, которые дают мне подсказки, как мне прожить благополучно тот или иной период в своей жизни. С помощью астрологии я смотрю на совместимость с людьми, с которыми я работаю. Я чувствую, что у меня получится совмещать и то, и то.

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