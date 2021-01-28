Выставка художников Анаталия Канушкина и Марии Наумовой «Однажды» открывается в POP UP MUSEUM

29 января 2021 POP UP MUSEUM и NIKOLSKAYA GALLERY совместно с генеральным партнером STONE HADGE представляют лирический проект «Однажды» – сдвоенную персональную выставку семейной пары художников Марии Наумовой и Анатолия Канушкина, уже несколько десятилетий работающих в жанре пейзажа и натюрморта.

В экспозиции представлены работы, написанные художниками в их любимой деревне Выползово под Можайском. На протяжении жизни они традиционно приезжают туда каждое лето и неизменно находят в этом месте вдохновение. Для Канушкина деревня с детства связана с особыми впечатлениями и событиями, повлиявшими на его решение посвятить себя живописи.

М.Л. Наумова – выпускница Строгановского художественнно-промышленного училища, А.С. Канушкин – представляет художественную школу при институте им. Сурикова и МГАХУ памяти 1905 года. Работы художников относятся к традициям Московской школы живописи. Ее представители отдают предпочтение импрессионизму и постимпрессионизму – стилям, раскрывающим мироощущение автора. Почерк представителя этой школы всегда можно отличить по колористической насыщенности и сюжету картины, исполненному любви к жизни и окружающей природе.

«Однажды» – калейдоскоп воспоминаний, образов и впечатлений, который воплотился в живописи и приобрел новое значение и смысл. Работы отличаются сложностью выстроенной композиции и цветовой палитры, что приводит привычные нашему взгляду явления к метафизическому восприятию. Умиротворяющее воздействие природы запечатлено в многоликих образах времен года, каждый из которых превращается в уникальный пейзаж.

В деталях натюрморта присутствуют ностальгические элементы или символы, акцентирующие на себе внимание и воссоздающие в памяти знакомые ощущения. Все это говорит нам об истинном таланте художника, способного наделить свои картины духом жизни и вовлечь зрителя в медитативное состояние присутствия.

Колористика картин переходит от строгого сочетания цветов одной гаммы к настоящему буйству красок в зависимости от настроения и увлекает зрителя за собой в столь же разнообразную палитру воспоминаний. «Однажды» становится едва уловимым мгновением, воссозданным на холсте, но именно в мгновении порой нуждается эмоция, имеющая значение для целой жизни.

Анатолий Сергеевич Канушкин и Мария Леонидовна Наумова – члены Союза художников, каждый из них является участником более 80 выставок. Работы художников находятся в музейных коллекциях и частных собраниях в России и за рубежом; работы Канушкина, в частности, находятся в коллекции Русского музея и Третьяковской галереи.

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