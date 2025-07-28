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ДомойМоскваВыставка «И корабль плывет… Контекст» объединила двух мэтров: Тонино Гуэрру и Александра...

Выставка «И корабль плывет… Контекст» объединила двух мэтров: Тонино Гуэрру и Александра Бруньковского

editor
By editor
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Тонино Гуэрра
Тонино Гуэрра. Фото: belinkaluga.ru

Стать президентом реки, иметь несколько садов и дать каждому из них название, разговаривать с птицами на разных языках, объясняться «круглыми словами» с супругой, быть футболистом и саксофонистом, поэтом и химиком одновременно, написать порядка сотни сценариев, быть творческим человеком и оставаться «сыном» века глобальной индустриализации… Таким был Тонино Гуэрра.

Я не соглашусь с Георгием Данелией, сказавшим, что «Тонино должен был родиться в эпоху Возрождения», так как в то время искусство находилось на пике своей популярности, многие люди активно занимались творчеством. Возможно, это не сделало бы его таким уникальным. А в ХХ веке, когда красота увядала, когда творческих людей называли «тунеядцами», было гораздо легче контрастировать с обывательскими массами. У Тонино это получилось особенно ярко, на мой взгляд, по одной причине – из-за пребывания в лагере военнопленных в Германии. Там он «кормил» голодавших пленников рассказами, там стал писать стихи, там сложилось его абсолютно индивидуальное понимание мира, которое Гуэрра так искренне передавал друзьям, знакомым, да и всем остальным через свои рисунки.

Тонино тонок и многогранен, бесконечен в своей идее передать на бумаге единый внешний и внутренний мир человека. Внутри этого мира всегда присутствуют животные — петухи, утки. Художник видел в них идеальное выражение той ситуации, в которой находится человек. Творческие пространства Тонино наполнены символами, про два из которых стоит написать отдельно.

Первый — половина яблока. Две половины яблока, соединённые вместе, есть единство единств, ведь из одной половины яблока никогда не получится ни одного семени, а из целого яблока получится. Оно станет зародышем жизни. А семя, посаженное в землю, прорастёт, и появится новое дерево, на котором тоже будут расти яблоки с семенами. Так жизнь становится циклом.

Второй символ — бабочка. Обратимся к афоризму Тонино Гуэрры «Нежность»: «Даже не знаю, как объяснить. Это как будто вас погладила бабочка или присела к вам на плечо». На рисунке «Девушка и дерево» мы видим, что героиня полотна держит в руках бабочку и будто готова отдать её зрителю. Это символ того, что женщина умеет трепетно и нежно любить. Такой женщиной для художника стала его жена Лора Яблочкина. В день их бракосочетания Тонино нарисовал двух бабочек – двух символов нежности, которую они подарят друг другу.

И именно этот образ «прилетел» из художественных миров Тонино Гуэрры в творчество другого талантливого художника — Александра Бруньковского. Картина «Бабочка-загадка» как раз и посвящена другу и наставнику — Тонино и символизирует значимость каждого мгновения жизни. А жизнь, как известно, постоянно что-то вуализирует, прячет и скрывает, и надо постараться не пропустить важные для каждого человека события и моменты. Бруньковский говорит о Гуэрре так: «Тонино — мастер трогательных наивных образов, цветных мыслей и искренних движений души».

Сам Александр Григорьевич величественен и бесконечен в своих акварелях, скромен в натюрмортах и изыскан в урбанистических творениях. С творчеством Тонино его объединяет многое.

А.-Бруньковский-в-мастерской
А. Бруньковский, в мастерской. Фото © пресс-служба Фонда Андрея Чеглакова

Во-первых, это поиск единства. Но если Гуэрра искал единство человеческих миров, то Бруньковский добивается гармонии и взаимодействия воздушных масс и людских строений. Это заметно в таких работах, как «Миражи в туманной Равенне», «Хоровод тумана в Пеннабилли», «Танцующая крепость», «Неаполь. Флаги бытия» и др. Его воздух, ветер, облака всегда становятся единым целым со зданиями и обеспечивают лёгкость, благодаря которой эти строения не кажутся громоздкими. Помимо этого, Александр добивается единства в технике написания картин: «Когда я рисую, думаю о том, как дружат цвета и движения линий».

Во-вторых, след в судьбе обоих авторов оставила новелла «Расцветшая зима», которую Тонино рассказал Александру. Стоит отметить, что в серии картин — иллюстраций, выполненных Бруньковским к этой новелле, вымышленный, фантастический сюжет зачастую перекликается с реальностью и становится ее неотъемлемой частью. Так что про картины Александра Григорьевича можно сказать — это поистине роман с жизнью.

И, в-третьих, двух авторов – Тонино Гуэрру и Александра Бруньковского — объединила выставка «И корабль плывёт… Контекст» в галерее «На Чистых прудах», завершившаяся 18 июля 2025 года.

Виталий ГРАБЕНКО, 13 лет

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