Выставка и серия кинопоказов «Андрей Тарковский. Кино как молитва» представлены в РОСИЗО

14 июля 2022 года в своих выставочных залах в Петроверигском переулке РОСИЗО открыл выставку «Андрей Тарковский. Кино как молитва», посвященную юбилею великого режиссера. В этот же день прошел первый кинопоказ, в рамках которого на экране летнего кинотеатра РОСИЗО был показан документальный фильм Андрея Тарковского-младшего об отце.

Куратор выставки Алина Корень подчеркнула, что для создателей проекта было очень важно сделать его максимально честным, сократить дистанцию между современным зрителем и идеями Андрея Тарковского, позволив погрузиться в образ его мыслей, получить ключи к пониманию его искусства.

Мультимедийная выставка состоит из нескольких частей, дополняющих друг друга, создавая единое пространство для понимания искусства Андрея Тарковского: двух кинозалов, специально созданной для выставки инсталляции и фотопроекта из семейного архива.

Антон Горланов, художественный директор РОСИЗО:

– Эта выставка даст возможность зрителю ещё раз услышать то важное, о чём думал и говорил Андрей Тарковский. А инсталляция «Дом под водой» — это размышление на тему переживаний режиссера о родном Взвражье, которое ушло под воду.

Дмитрий Клепацкий, генеральный продюсер «Международного института Андрея Тарковского» отметил, что основная часть этой выставки вызвала большой интерес общественности, когда демонстрировалась первый раз в Париже в 1994 году, и теперь возможность оценить ее появилась и у москвичей.

Андрей Тарковский-младший, снявший документальный фильм «Андрей Тарковский. Кино как молитва», в своем видеообращении подчеркнул, что идеи и смыслы великого кинорежиссера, все то, что он заложил в своих фильмах чрезвычайно важно и актуально сегодня для всего мира.

Выставка продлится до 20 сентября и будет сопровождаться серией показов фильмов Андрея Тарковского в летнем кинотеатре РОСИЗО.

Расписание показов фильмов А.Тарковского в летнем кинотеатре РОСИЗО:

21 июля — «Иваново детство» (1962);

28 июля — «Андрей Рублев» (1966);

4 августа — «Солярис» (1972);

11 августа — «Зеркало» (1974);

18 августа — «Сталкер» (1979).

Начало показов в 21:00.

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