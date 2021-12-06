Выставка «Империя и её Императоры» открывается в Ульяновском областном художественном музее

12 декабря 2021 года в 18:00 в Ульяновском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Империя и ее императоры», посвященной 300-летию образования Российской империи.
В 1721 году Россия, преобразованная гением Петра I, вступила в европейский мир под императорским штандартом. Ее рождение сопровождали гром фанфар и военных маршей, прославляющих победу в Северной войне и выход к Балтийскому морю, ее гибель знаменовали суровые мотивы революционных песен. За почти двухсотлетнюю историю своего существования Российская империя вошла в число ведущих мировых держав, одерживала блистательные победы, расширяла свою территорию, переживала кризисы и реформы и оставила современной России огромное наследство в виде многочисленных памятников культуры и искусства, которые являются основой нравственного и эстетического воспитания новых поколений россиян.
Властительные монархи, яркие, неординарные личности, события изменившие ход истории, все это предстанет перед зрителем на выставке в Ульяновском областном художественном музее.
«Вниманию зрителя будет представлено около 50 произведений, разнообразных по стилю, технике исполнения, художественным направлениям, времени создания. В основе экспозиции портретная галерея представителей династии Романовых, запечатленных в произведениях живописи и печатной графики XVIII–XIX веков. Портреты, экспонируемые на выставке, когда-то были неотъемлемой частью художественных коллекций симбирского дворянства», отмечает директор Ульяновского областного художественного музея Анна Маркеш Карвалейру.
Так из собрания Екатерины Максимилиановны Перси-Френч, последней представительницы рода Киндяковых, поступил в музей портрет императора Павла I. Век XVIII – время дворцовых переворотов, тайн и заговоров появится перед зрителем в живописных образах императоров, императриц и их вельмож. Из собрания Александра Жиркевича поступил портрет участницы дворцовых интриг Павловского времени Ольги Жеребцовой, работы Жана-Луи Вуаля. Незыблемой прочностью власти дышат сдержанные и лаконичные гравюры с изображением государей XVIII-XIX веков.
На выставке будут представлены графические работы одного из лучших русских граверов Евграфа Чемесова (1737–1765), Ивана Пожалостина (1837-1909) — яркого мастера классической резцовой гравюры.
«Дней Александровых прекрасное начало», время «славы и восторга» оживет на листах гравюр Сергея Федорова и Ивана Беггрова, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года.
Жизнь России второй половины XIX века без прикрас и лакировки действительности изображена на полотнах Сергея Коровина, Василия Перова, Алексея Архипова. Предчувствие гибели империи и ее крах запечатлены в работах Ильи Репина, Ивана Гурьева, гравюрах советского времени.
Мир, унесенный ветром революций, но навсегда сохранившийся в произведениях искусства, откроет свои двери для посетителей выставки.
Выставка работает до 14 февраля 2022 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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