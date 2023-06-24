«Поздние ночи»: Myqeed представил первый трек с грядущего EP

В своём новом треке Myqeed рассказывает об эйфории в начале любых отношений. Те самые чувства, когда хочется быть с человеком дни и ночи напролет и не расставаться ни на секунду.

«Я не хочу, чтобы у нас все закончилось»: признаётся Myqeed в новом треке.

Характерное поп-рок звучание местами переходит в панк. В основе трека достаточно тяжелый инструментал, но при этом текст остаётся довольно лиричным. Работа войдёт в грядущий дебютный EP артиста «Поздние ночи».

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