«Поздние ночи»: Myqeed представил первый трек с грядущего EP

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В своём новом треке Myqeed рассказывает об эйфории в начале любых отношений. Те самые чувства, когда хочется быть с человеком дни и ночи напролет и не расставаться ни на секунду.

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«Я не хочу, чтобы у нас все закончилось»: признаётся Myqeed в новом треке.

Характерное поп-рок звучание местами переходит в панк. В основе трека достаточно тяжелый инструментал, но при этом текст остаётся довольно лиричным. Работа войдёт в грядущий дебютный EP артиста «Поздние ночи».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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