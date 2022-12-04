БАЗЕЛЬ (Швейцария): Художественный музей представил выставку «В моей коллекции хотелось бы иметь типичного Шагала»

Частные коллекционеры и меценаты сыграли немаловажную роль в жизни и творчестве Марка Шагала. Они приобретали его картины, поддерживали в нелегкие времена, однако руководствовались совершенно разными принципами.

Яков Каган-Шабшай слыл собирателем еврейской живописи, Майю Захер-Штелин, базельского коллекционера, привлекло авангардное и сюрреалистическое начало творчества художника. Карл Им Оберстег – другой швейцарский коллекционер – интересовался современной русской живописью в самом общем смысле.

Три культуры вобрало творчество Марка Шагала: восточноевропейскую иудейскую, искусство дореволюционной и революционной России, а также живописный прорыв стиля модерн во Франции. Посредником между такими разными мирами стал Берлин 1920-х годов. В этом городе Гервард Вальден, знаток и пропагандист авангардного искусства, владел галереей «Буря» (и к тому же одноименным журналом), в которой в 1914 году состоялась первая персональная выставка Марка Шагала.

Сейчас же на выставке в Базеле представлены произведения живописи и графики Марка Шагала из собрания Художественного музея, а также документальные материалы из архива Карла Им Оберстега.

Название выставки отсылает к строчкам из письма Карла Им Оберстега к Марку Шагалу: «Я хотел бы у себя кое-что перевесить. Так, чтобы напротив типичного Шагала в моей гостиной висел Пикассо».

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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