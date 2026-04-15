Открытая репетиция Хора Минина в усадьбе Прове-Калиш

By editor
хор минина - усадьба Прове-Калиш
Фото: Антон Галкин @nehaltura

16 апреля в старинной усадьбе Прове-Калиш состоится открытая репетиция Хора Минина и творческая встреча с главным дирижёром и художественным руководителем коллектива Тимофеем Гольбергом. Мероприятие пройдёт на домашней сцене хора и станет уникальной возможностью для зрителей познакомиться с внутренней творческой лабораторией одного из ведущих хоровых коллективов России.

Хор Минина по праву занимает особое место в отечественной музыкальной культуре. В 1970-е годы коллектив сыграл ключевую роль в возвращении русской духовной музыки на концертную сцену: в его исполнении вновь прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Танеева, Павла Чеснокова, Александра Гречанинова и Александра Кастальского. Сегодня репертуар хора охватывает более пяти столетий музыкальной истории — от эпохи Возрождения и барокко до сочинений композиторов XX–XXI веков. Коллектив активно гастролирует и выступал на всех континентах мира, за исключением Австралии.

В рамках открытой репетиции артисты хора и художественный руководитель проведут работу над текущим репертуаром хора, в том числе над музыкой симфонии-действа «Перезвоны», подготовленной к предстоящему выступлению на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Немировича-Данченко. Проект представляет собой уникальную постановку, в которой балетное действие сопровождается хоровым пением, а не оркестром, что является редким явлением в современной сценической практике. Участники мероприятия смогут наблюдать за репетиционным процессом, особенностями интерпретации музыкального материала и взаимодействием дирижёра с коллективом.

После репетиции состоится творческая встреча с художественным руководителем хора — молодым и талантливым дирижёром Тимофеем Гольбергом. Гости смогут задать вопросы, обсудить особенности современной хоровой практики и узнать больше о текущей деятельности коллектива.

Событие ориентировано на широкую аудиторию — от специалистов музыкальной сферы, так и всех ценителей хорового пения и активных участников культурной жизни.

