Выставка «Кадр за кадром», посвященная диафильмам, открывается в РГДБ

1 декабря 2021 года в Российской государственной детской библиотеке откроется выставка «Кадр за кадром», посвященная диафильмам.

На выставке представлены макеты диафильмов, диапроекторы и пеналы для упаковки диафильмов, модель рабочего стола художника, фотографии и документы об истории студии «Диафильм», технологии производства, различные типы диафильмов – классический, звуковой или диафильм с брошюрой.

Посетители выставки также смогут увидеть диафильм «Как делаются диафильмы» и оригиналы рисунков к диафильмам «Карлик Нос», «Про тигренка, любившего принимать ванну», «А дело было ночью», «Ханс Чурбан», «Роланд – оруженосец», «Как один мужик двух генералов прокормил», «Кто?». Часть экспозиции посвящена куклам, которые снимались в диафильмах. В интерактивной зоне выставки с помощью рабочей модели «волшебного фонаря» начала XIX века можно нарисовать и сразу же посмотреть «теневые картины».

В церемонии открытия выставки примет участие художник-кукольник студии «Диафильм» Надежда Войдинова.

Выставка «Кадр за кадром» знакомит с концепцией виртуального музея ДИАФИЛЬМ ОНЛАЙН, который РГДБ откроет в середине декабря 2021.

Открытие в 18:00.

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