Еврейский музей и центр толерантности представляет проект «Моцаш». В зимний период после Шаббата музей будет открываться в субботу со специальной программой для посетителей: в нее войдут экскурсии и события для всей семьи, поп-ап сеты от кафе «Ришон», а также концерты современных исполнителей из Израиля, России и других стран.

Что такое «Моцаш»?

«Моцаш» – это проект, который позволяет посетителям самостоятельно выбрать, каким они хотят видеть музей. Для тех, кто уже исследовал регулярные экскурсии и семейные программы, «Моцаш» станет возможностью узнать экспозицию и выставки с другой стороны.

В Израиле словом «моцаш» называют то, что происходит, когда заканчивается Шаббат. В религиозном смысле слова «моцаш» – это время, когда разрешено возобновить запрещенные в субботу будничные дела. В светском мировоззрении «моцаш» означает оживление на улицах израильских городов после Шаббата: открываются магазины, рестораны и культурные центры, жители спешат провести вечер выходного дня на концертах, вечеринках («месибот») и в кинотеатрах.

Первый «Моцаш» музея будет посвящен Хануке 5782 – празднику, который ассоциируется со светом, чудом и щедрым столом. Хедлайнером программы станет Max Schreiber: тель-авивский продюсер, резидент лейбла CONFUSED MACHINES представит живую эмбиент-импровизацию.

Программа первого проекта «Моцаш» в Еврейском музее

Ханукальный «Моцаш» предлагает посетителям три вида билетов и три разные программы.

Базовая. Включает посещение основной экспозиции с любыми экскурсиями, выставки Франчески Ярбусовой и Юрия Норштейна «Снег на траве», а также выставки «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства».

18:15, 19:30 – «Ханука. Праздник чудес». Тематическая экскурсия по основной экспозиции.

18:15, 19:30 – Обзорная экскурсия по выставке Франчески Ярбусовой и Юрия Норштейна «Снег на траве».

18:30, 19:45 – «Удивительный мир штетла. Жизнь от ярмарки до синагоги». Тематическая экскурсия по основной экспозиции.

18:30, 19:45 – «Норштейн: окрестности». Тематическая экскурсия по выставке «Снег на траве».

Семейная. Предполагает билеты для родителей с одним или двумя детьми и прибавляет к опциями базовой программы возможность посетить игровой квест, семейную экскурсию и детский спектакль.

18:00, 19:00 – Игровой квест по выставке «Снег на траве» (7+).

18:00, 19:00 – Семейная экскурсия «Ханукальное чудо» по выставке «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства».

19:00 – Детский спектакль «Эмили Браун и её кролик, или настоящая игрушка» (5+).

Вечерняя. Включает в себя вход на основную экспозицию, выставки «Снег на траве» и «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства», а также ужин в кафе «Ришон» со специальным сет-меню от шеф-повара и концерт Max Schreiber.

Меню ужина представляет собой оммаж традиционным израильским рецептам: в него войдет ассорти ближневосточных закусок, горячее блюдо и десерт.

Max Schreiber даст дебютный концерт в Москве. В рамках своего выступления он предложит живую импровизацию атмосферной электронной музыки, основанную на работе со старыми аналоговыми синтезаторами и драм-машинами. Известный по участию в пост-панк группе Mujahideen и электро-проекту Mule Driver, Schreiber является одной из ключевых фигур тель-авивской музыкальной сцены.

21:00 – Ужин в кафе «Ришон». Поп-ап сет от шеф-повара. Концерт Max Schreiber.

23:00 – Афтепати в BARBOSCO.

Экскурсионная и семейная программа будет построена вокруг истории и традиций Хануки. В течение всего дня посетители смогут купить ханукальные сувениры в Лавке, а в меню ужина в качестве десерта будут включены ханукальные пончики суфганиет. После того, как концерт и ужин подойдут к концу, команда музея приглашает посетителей присоединиться к афтепати в BARBOSCO (Красная площадь, 3). Для всех гостей проекта «Моцаш» в BARBOSCO приготовят подарок.

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