Выставка «Камчатка. Твое невероятное приключение» открывается на ВДНХ

9 ноября 2021 года в павильоне «Рабочий и колхозница» начнет работу выставка «Камчатка. Твое невероятное приключение», посвященная уникальной природе Камчатского полуострова.

Вниманию публики будет представлено 26 фоторабот, оформленных в две экспозиционные темы: «Удивительная Камчатка» и «Большие и уязвимые». На выставке можно увидеть природу полуострова, жизнь животных Камчатки, красоты природного парка «Вулканы Камчатки», Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника. Цель — представить Камчатку не только суровым северным краем, но и полуостровом удивительной дикой живой природы, существующей во взаимодействии с человеком.

Экспозиция расположена в выставочном зале на 4-м этаже павильона «Рабочий и колхозница». Даты проведения выставки: с 9 ноября по 15 декабря 2021 года, ежедневно, кроме понедельников. Выставка открыта с 11:00 до 21:00.

Вход на выставку бесплатный, павильон работает по системе COVID-free, при себе необходимо иметь QR-код и документ, удостоверяющий личность. Возрастная аудитория: 6+.

Организаторы: Министерство туризма Камчатского края, АНО «Камчатский выставочно-туристический центр», федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

Фото – ВДНХ

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