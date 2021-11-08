Дом культуры «Кучино» готовится к открытию

В доме культуры «Кучино» г.о. Балашиха завершается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура».
С сегодняшнего дня начался переезд в обновлённый ДК: устанавливают новую мебель, системы навигации, благоустраивают территорию. Открытие дома культуры планируется в конце ноября 2021 года
Напомним, что в настоящее время идет капитальный ремонт в 10 подмосковных Домах культуры.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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