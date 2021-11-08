Дом культуры «Кучино» готовится к открытию

0
22

В доме культуры «Кучино» г.о. Балашиха завершается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура».

С сегодняшнего дня начался переезд в обновлённый ДК: устанавливают новую мебель, системы навигации, благоустраивают территорию. Открытие дома культуры планируется в конце ноября 2021 года

Напомним, что в настоящее время идет капитальный ремонт в 10 подмосковных Домах культуры.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяШкольники и учителя из Подмосковья могут принять участие во Всероссийской акции «Культурный марафон», посвященной кинематографу
Следующая статьяВыставка «Камчатка. Твое невероятное приключение» открывается на ВДНХ

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя