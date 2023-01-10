Bogonaft: «Все рождается в легкости»

Трудно сказать, кем сложнее стать: космонавтом или «богонавтом». Хип-хоп исполнитель Bogonaft, владеет, кажется, всеми бизнес-навыками и изучил все доступные практики личностного развития, не переставая заниматься тем, что дает ему мотивацию каждый день выходить в открытый космос своего внутреннего мира: музыкой.

– Что вас вдохновило заняться творчеством? Когда было принято осознанное решение: «Музыка – это мое»?

– Бог его знает. Но с пятнадцати лет с этой дороги я уже не сворачивал. Решил — и все. Музыку слушаю лет с пяти. Поначалу это были Backstreet boys, Spice Girls, `N Sync, Бритни Спирс, Кристина Агилера, Майкл Джексон, Мадонна. Потом появились Оникс, Эминем, Wu-Tang Clan, «Рабы лампы», D.O.B. Community. Меня интересовали и популярные хиты, и андеграунд. С пятнадцати лет я уже начал писать треки. Помню простое, дешевое устройство, похожее на палочку. На этот хлипкий микрофон мы умудрялись делать записи. А с вдохновением все просто: любовь. Я полюбил музыку на всю жизнь. В те годы, когда я был молодым парнем, писали Эминем, Доктор Дре, Снуп Дог, Айс Кьюб, все эти ребята с Wu-Tang Clan. Они меня учили. Не только хип-хопу и рэпу, но и вообще пониманию этого мира. Я жадно поглощал трек за треком, искал их переводы. Мне было интересно и весело.

– Артисту иногда сложно придумать псевдоним. Как это было у вас? И почему Bogonaft?

– Я над своим псевдонимом тоже думал долго. Перебирал варианты. Сначала я был Рав Сибормада. Так называлась наша с ребятами группа, созданная семнадцать лет назад в Нижневартовске. Потом я был просто Рав. Затем — Сибормада, AdamRabis, Булат Газизов, Мистер Тру Био, Медиамэн, и вот сейчас Bogonaft.

– Невольно вспоминаешь о галерее имен рэпера Пи Дидди…

– Я думаю, это путь. Если ты другой, зачем нести старое имя? Я проходил этапы познания себя, мира, общества. В моей жизни были дыхательные практики, тренинги, йога, буддизм, курсы тишины, лидерские и капитанские курсы. Я изучал ислам, православие, веды, трассерфинг реальности, работы Джона Кехо, саентологию, НЛП, гипноз, глубокие медитации, гвоздестояние, ледяной душ, моржевание и не только. Проходя через эти опыты над собой, я понял однажды, что есть космонавты, а есть богонавты. По моей личной идеологии, это новая форма человека. Все те знания, которые я собирал лет с шести, когда зачитывался Библией и Кораном, можно объединить этим понятием.

– Неужели вы читали такие сложные тексты в дошкольном возрасте? Может быть, Библия была с красивыми картинками?..

– Нет, я уже тогда многое понимал. Потом я прочел Ницше, Коэльо, «Капитал» Маркса, Достоевского, Толстого, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина, Цоя, Высоцкого, Пелевина. Книги тоже помогли мне прийти к своим тридцати трем годам к пониманию того, что происходит вокруг, кто я и о чем пишу. Для богонавта, как для практика, это очень важно. Ведь я тоже выхожу в подобие открытого космоса каждый день. Ежедневно медитирую, двигаюсь, познаю Бога внутри, живу по духовным принципам. Я знаю, кто я. И это отражено в моем имени.

– Расскажите о вашем музыкальном стиле. Он какой?

– Мой стиль сочетает хип-хоп, соул, блюз, джаз, все самое для меня интересное. Я люблю Эрику Баду, Мэри Джей Блайдж, Алишу Киз, наверное, они тоже на меня повлияли. Мне нравится объединять, смешивать, миксовать, я не могу успокоиться на чем-то однообразном.

Всегда хочется экспериментировать. Рок-хип-хоп, поп-хип-хоп, дэнс хип-хоп — любое направление хип-хопа может обогатить мой стиль. Рифмую на любые биты и минусовки. Моя цель в том, чтобы развивать хип-хоп, нести что-то свежее, новое, объединять знакомое со всеми музыкальными стилями мира. Готов работать с самыми разными музыкантами, и мы уже это делаем.

– Какие эмоции должны испытывать слушатели вашей музыки?

– Грусть, печаль, радость, благодарность, почтение, восхищение и все то, что складывается в чувство любви ко всему миру.

– Как вообще этих слушателей зацепить? Кажется, у них сегодня бесконечный выбор?..

– Семнадцать лет делаю музыку, как артист. Не пишу биты, минуса, но я дарю этому миру идеологию через пройденный путь страдания обнуления счастья и радости. Каждый год моего опыта подтверждает простую истину: делай то, что тебе по кайфу и бери пример с впереди идущих, с тех, кто уже чего-то достигли на рынке, что-то смогли и у которых стиль чем-то схож с твоим. Нет разницы, говорим мы о поп-музыке, о роке или о хип-хопе. Главное — кайф от того, чем занимаешься. Это состояние артист передает своим творчеством другим людям. Через напряжение ничего грандиозного не создашь, все рождается из легкости. Делаешь то, что любишь. Учишься о тех, кто уже завоевал музыкальные чарты и вносишь какие-то изменения в соответствии с трендами и новыми фишками. Вот и все.

– «Талантливый человек-талантлив во всем». Как вы понимаете эту фразу и можете ли сказать так о себе?

– Нет не талантливых людей, Бог одарил всех нас предназначением и дал навыки и силы для реализации. Вопрос в том, насколько человек раскрыл себя и свой потенциал, насколько смог себя принять и четко ответить на важнейшие вопросы. Кто я? Для чего живу? Куда я иду? Чего я хочу? Если он ответил себе на эти вопросы ясно, понятно и быстро, то все таланты легко раскрываются и пропадает страх действия. То есть появляется способность идти к своей цели, игнорируя страх. Я знаю свои ответы. Может быть, поэтому я многое умею.

Строить и масштабировать бизнесы, создавать франшизы, активно продавать любой продукт, заниматься маркетингом, рекламой. Я пишу песни семнадцать лет и при этом глубоко погружен в тему финансов и криптовалюты, управляю вместе с командой собственным фондом. Могу сделать ремонт дома, починить унитаз, прибить полочку для жены. Приятно жить с этим ощущением: могу, умею, получается. Здесь главное — создавать для этого время и хотеть. И, кстати, не обязательно всем заниматься самому. Я не понимаю тональностей, не знаю ноты так, как их знают настоящие музыканты. Но бит, вайб, подачу, текст, рифмовку, скилл — в этом я разбираюсь. Остальное отдаю профессионалам, тем, кто пишет биты, сводит звук, кто делает мастеринги и хорошо поет. Так получается классный результат. Не сдаваться.

Делать, делать, делать и тогда что-нибудь да получится — принцип каждого настоящего практика.

– А практик может попросить о помощи с написанием трека?

– Чаще всего пишу сам. Все тексты мои. Только в редких случаях кто-то помогает в моменте с хорошей рифмой или вайбом. Музыку тоже пишу в моменте, это практически импровизация, совместная с саунд-продюсером. Или же мои ребята скидывают мне уже готовые варианты.

– Откуда приходит ваше вдохновение? Долго ли вы его ждете?

– В жизни вдохновение не выбирает дороги, оно приходит отовсюду. Улыбаюсь, радуюсь, угараю и заряжаюсь вдохновением, ведь жизнь — это чудо. Лирика, песни и вообще все-все-все, что сейчас для меня самое главное пришло ко мне тогда, когда сам я пришел к богу, как я его понимаю. И я продолжаю к нему идти, ведь нет предела совершенству. На каждом уровне развития Он открывается все более и более полно. Вдохновение внутри нас, просто надо медитировать, находиться в практиках, трансформироваться, обучаться, идти вперед, и состояние будет таким, что только успевай писать. У меня в заготовках порядка 270 треков. Понятно, что это наброски, черновики, но из этого потом что-то рождается и становится настоящей вещью.

– Как долго пишутся ваши треки?

– Можно написать песню за один день, как я написал «Храни ее», первую сольную версию. А можно работать две недели, как над песней «Я на Бали». Всегда по-разному. Необходимо быть на студии и постоянно писать, здесь рецепт один. Это неконтролируемый процесс, со сроком угадать невозможно.

– Случаются ли у вас творческие кризисы?

– Бывает. В основном кризисы бывают тогда, когда случается какая-то просадка по деньгам, потери личного капитала из-за изменений рынка. Или какие-то, не дай Бог, проблемы в семье. Так-то я готов творить всегда, но поскольку на хип-хопе я не зарабатывал и пока не зарабатываю, я занимаюсь другими источниками дохода, чтобы записывать музыку качественно. Студия — дорогое удовольствие. Теперь моя цель — монетизировать творчество, чтобы уйти в него с головой. К этому этапу жизни все готово. Процессы, связанные с моим фондом, делегированы, автоматизированы, есть надежные партнеры, которые за это отвечают. Когда я буду зарабатывать музыкой, справляться с кризисами будет проще.

– А сейчас как справляетесь?

– Просто проживаю эти моменты. Восстанавливаюсь через практики, медитации, молитву, намаз и иду дальше.

– Услышим ли мы в скором времени новые треки? Может быть, альбом?..

– Да, конечно. Новый материал создается, есть уже четыре демки. Я уже знаю, какой трек нужно выпустить в январе, как он будет звучать. Соответственно, работаем над конкретной задачей под конкретную аудиторию. Планирую альбом в середине февраля и еще один к 5 марта, на свой день рождения. Сейчас выходит альбом «Высшая сила», там шесть очень интересных треков. Поп хип-хоп — новый жанр для меня, такого я раньше не делал. Выгрузим его, посмотрим реакцию аудитории и поймем, что дальше будем с ним делать.



– Как найти своего слушателя?

– Чтобы найти кого-то, нужно найти себя. А где себя найти? Искать внутри. С интересом с собой разговаривать. Отвечать на вопросы. Кто я? Для чего живу? Чего хочу? Какая у меня мечта? Зачем я просыпаюсь каждое утро? В чем мое видение? Каково намерение? Остальное само придет, само найдется. Все создается из нашего внутреннего состояния. Особенно песни. Просто надо быть честным и искренним в своем творчестве. Не бояться, что тебя кто-то не поймет, не оценит, осудит. Быть самим собой на максимум и довериться миру. На тысячу процентов. Без остатка. Результат будет даже лучше, чем ты ожидаешь.

– Вы очень разносторонний человек. Но все же какая деятельность для вас сейчас основная?

– Самое главное для меня — семья. У меня двое детей и жена, союз с которой скреплен на небесах. Десять лет я в розничном бизнесе, моя компания «Тру Био» торгует в розницу термобельем и термоодеждой. Сейчас выходим в оптовое производство, развиваем франшизу. Произвожу непромокаемые носки-хуфы. Также десятый год я в крипте, занимаюсь майнингом, фармингом, стейкингом — мы с командой делаем все, что имеет отношение к заработку на этом рынке. Сейчас будем открывать криптобанк в партнерстве с фондом. У меня есть фонд, который дает доступ к восьми инструментам диверсификации рисков. Мы инвестируем в недвижимость и в арбитраж — безопасно и прозрачно. Планирую запустить свой мерч Bogonaft. Что ещё? Каждый день молюсь, медитирую, принимаю ледяной душ, прохожу 25 000 шагов, отжимаюсь минимум сто раз, правильно питаюсь: минимум сахара, больше полезных жиров и белков. Читаю книги. И бесконечно радуюсь тому, что в моей жизни наконец-то наступил момент, когда я могу сказать: в первую очередь я занят музыкой. Благодарен Всевышнему за то, что он меня к этому привел в мои 33 года.

– Как вы понимаете счастье?

– Счастье — это когда хорошо не только мне, а когда рядом со мной хорошо всем. Но кто находится рядом? Мои дети, жена, мама, теща, родственники, друзья, приятели, весь мир. Я хочу, чтобы все были счастливы. Оставить свет в жизни людей, моих братьев и сестер — в этом для меня и счастье, и высший смысл.

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