Выставка-акция «Искусство – СВОим» открылась в Театре Российской Армии

искусство своим
Фото предоставлены МГРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Центральном академическом театре Российской Армии открылась выставка картин художников-участников благотворительной акции «Искусство – СВОим».

При поддержке Московской городской Думы и лично Председателя Алексея Шапошникова, МГРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и лично Секретаря МГРО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителя Председателя Государственной Думы Петра Толстого проводится благотворительная акция «Искусство — СВОим». Уже состоялись пять благотворительных выставок картин художников, средства от продажи которых направлены на материально-техническое обеспечение наших бойцов специальной военной операции.

Гражданская позиция художников нашла отклик у депутатов Государственной Думы и Московской городской Думы, Уполномоченного по правам человека в городе Москве, Московской торгово-промышленной палаты, членов Общественной палаты города Москвы, руководителей столичных учреждений и организаций.

