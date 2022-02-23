Русский пейзаж на фоне великой американской фотографической традиции

Галерея классической фотографии представит Portfolio #2 Максима Бедова.

С 25 февраля по 1 мая в Галерее классической фотографии пройдёт выставка Максима Бедова Portfolio #2. Московский фотохудожник, работы которого хранятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом, делает отпечатки по классической технологии, не используя цифровые процессы. Его снимки, на которых запечатлена красота и гармония природы, выделяются сдержанной выразительностью. Эти молчаливые, но полные величия фотографии отсылают к творческим открытиям известного американского фотографа-пейзажиста Энсела Адамса и его последователей. Неслучайно название выставки Portfolio #2 содержит прямую отсылку к номерным портфолио мастера. В экспозиции представлена серия из 40 новых работ, снятых на плёночную камеру большого формата. Большинство из них сделаны здесь, неподалёку: Владимирская, Ярославская, Тверская, Костромская, Рязанская область, Карелия, Московская область.

Максим Бедов. Первый снегопад. Середниково. 2021. Серебряно желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Отражение. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Ковыльная степь. Волгоградская область. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Сосновый бор. Олонецкий район. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Золотая осень. Московская область. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Тростник. Волга. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Ферапонтово. 2022. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Солнечный полдень. Московская область. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Вечерний свет. Тамбовская область. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. На краю леса. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Первый снегопад. Середниково. 2021. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Гран Канария. 2020. Серебряно-желатиновый отпечаток

Максим Бедов. Дюны Маспаломас. Гран Канария. 2020. Серебряно-желатиновый отпечаток

«Моё основное направление — это пейзажная фотография, а природа тем и хороша, что никогда не повторяется, даже если вы будете снимать изо дня в день одно и то же место с одним и тем же ракурсом, вы всё равно не сможете повториться, будет меняться освещенность, погода, времена года. Поверьте, вы не получите ни одного повтора. И это мы говорим только о чисто первичной составляющей пейзажа, не затрагивая вопросов его трактовки, которая практически безгранична в классической фотографии», – рассказывает фотограф Максим Бедов.

«Фотография Максима Бедова — это, на первый взгляд, творческий эскапизм. Хрестоматийные композиции, трудоёмкие, требующие мастерства, технологии съёмки и печати. Вдумчивое, созерцательное отношение к окружающей действительности. По большому счету, это попытка сохранить себя, игнорируя безумный мир вокруг. Позиция, требующая постоянных усилий. Как сказал в одном из эссе Иосиф Бродский, оглядываться назад занятие зачастую гораздо более благодарное, нежели смотреть вперед», – говорит арт-директор Галереи классической фотографии Марк Корберт.

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